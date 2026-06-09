Ariana Grande y Ethan Slater habrían puesto fin a su relación de manera discreta hace varios meses , de acuerdo con información difundida por el portal TMZ.

Fuentes cercanas a ambos señalaron que la separación ocurrió en buenos términos y que, pese al rompimiento, mantienen una relación amistosa basada en el respeto y el apoyo mutuo. Según los reportes, la expareja analizó cuidadosamente su situación antes de decidir concluir su romance.

Las mismas fuentes aseguraron que el próximo material musical de la intérprete no estaría relacionado con la ruptura ni incluiría temas inspirados en su historia con el actor.

¿Cómo inició su relación?

Grande y Slater se conocieron durante el rodaje de la película Wicked , producción en la que compartieron créditos. Su relación se hizo pública en julio de 2023, poco después de que la cantante finalizara su matrimonio con Dalton Gomez. En ese mismo periodo, Slater también concluyó su relación con su entonces esposa, Lilly Jay.

De acuerdo con personas cercanas a ambos, el romance comenzó una vez que los respectivos matrimonios habían terminado. Durante los meses siguientes fueron vistos juntos en diversas ocasiones, incluyendo visitas a parques de Disney y encuentros en restaurantes de Nueva York.

Hacia finales de 2023, diversos medios reportaron que la relación se había fortalecido considerablemente y que la pareja compartía gran parte de su tiempo en Nueva York, donde incluso residían juntos.

Una separación amistosa

Las especulaciones sobre una posible separación aumentaron recientemente luego de que Slater no acompañara a la cantante durante el arranque de su gira Eternal Sunshine , que inició el pasado fin de semana en Oakland, California.

Hasta la fecha, los representantes de Ariana Grande y Ethan Slater no han emitido declaraciones públicas sobre la información, pero algunos lamentan que un nuevo truene se sume a la lista, pues hace unos días se confirmó que la cantante Kenia Os y Peso Pluma terminaron su romance tras año y medio de relación.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL