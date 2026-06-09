"Hereditary" Ari Aster revela la existencia de una precuela de su película de terror

A más de siete años del estreno de Hereditary, una de las películas de terror más influyentes de la última década, su director y guionista, Ari Aster, sorprendió al revelar que ya escribió una historia previa a los acontecimientos de la cinta original.

La declaración ocurrió durante la edición anual de la Semana Sombría de la American Cinematheque, evento que incluyó proyecciones de algunas de las obras más reconocidas del cineasta, entre ellas Midsommar: Director's Cut, Beau Is Afraid y Eddington.

Durante una sesión de preguntas y respuestas, Aster explicó que el proyecto existe en forma de guion, pero que todavía no encuentra el momento adecuado para desarrollarlo.

"Escribí una precuela. Nunca siento que sea el momento adecuado. Es una precuela, no una secuela, así que no sé adónde va esto", comentó el director, según información difundida por el portal especializado Gold Derby.

La declaración ha despertado el interés de los seguidores de la franquicia, especialmente porque hasta ahora no existían señales claras de que el universo de Hereditary pudiera expandirse.

ESPECIAL

¿De qué trata Hereditary y quién es su autor?

Estrenada en 2018, Hereditary fue escrita y dirigida por Ari Aster, quien debutó como director de largometrajes con esta producción distribuida por A24. La película sigue la historia de la familia Graham, que enfrenta una profunda crisis emocional tras la muerte de su matriarca.

A medida que avanzan los días de duelo, los integrantes de la familia comienzan a experimentar fenómenos extraños, secretos ocultos y acontecimientos cada vez más perturbadores que parecen estar ligados a una oscura herencia familiar. La cinta mezcla elementos de terror psicológico, drama familiar y horror sobrenatural, una combinación que rápidamente llamó la atención de la crítica especializada y del público.

El reparto estuvo encabezado por Toni Collette, acompañada por Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd y Gabriel Byrne. Gracias a su atmósfera inquietante y su narrativa poco convencional, la película se convirtió en una de las producciones más comentadas del género durante aquel año.

El fenómeno que cambió la carrera de Ari Aster

Ari Aster. AP/ARCHIVO

El éxito de Hereditary fue inmediato. La producción logró recaudar más de 90 millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos comerciales de A24 hasta ese momento.

Además de su desempeño financiero, la película recibió elogios por su dirección, fotografía, construcción de tensión y especialmente por la actuación de Toni Collette, considerada por muchos críticos como uno de los mejores trabajos interpretativos del cine de terror moderno.

El impacto fue tan significativo que catapultó a Ari Aster como una de las voces más importantes de una nueva generación de cineastas especializados en horror psicológico. Posteriormente, el director consolidó su prestigio con títulos como Midsommar y Beau Is Afraid, proyectos que también fueron distribuidos por A24.

Aster también habla sobre la nueva generación del terror

Durante el mismo encuentro, Ari Aster aprovechó para reflexionar sobre el panorama actual del cine de terror independiente. El cineasta destacó especialmente el trabajo de jóvenes creadores que están llamando la atención de la industria.

Entre ellos mencionó a Kane Parsons, director de apenas 20 años responsable de Backrooms, una película producida por A24 que nació a partir de una popular serie viral en YouTube. También elogió a Curry Barker, director de Obsession, proyecto que ha comenzado a generar interés dentro de la comunidad cinematográfica.

Aster señaló que observa con entusiasmo la manera en que estos realizadores utilizan nuevas herramientas tecnológicas y plataformas digitales para desarrollar sus propias visiones creativas. Respecto a Parsons, destacó particularmente el trabajo visual realizado mediante Blender, un popular software de modelado y animación en tres dimensiones.

La familia Graham seguirá esperando

A pesar del interés que ha generado la noticia, Ari Aster dejó claro que no existen planes inmediatos para producir la precuela de Hereditary. Por ahora, el director mantiene su atención en nuevos proyectos y parece decidido a explorar otras historias antes de regresar al universo que lo convirtió en una figura reconocida dentro del cine contemporáneo.

Esto significa que los seguidores deberán esperar para saber si el guion termina transformándose en una película o permanece únicamente como una idea desarrollada sobre el papel.

Mientras el futuro de Hereditary permanece en incertidumbre, Aster ya trabaja en una nueva producción. El director será responsable de Scapegoat, una película cuyo guion también escribió y que contará con la participación de Scarlett Johansson como protagonista.

El proyecto marcará una nueva colaboración entre el cineasta y A24, estudio que ha distribuido sus cuatro películas anteriores y que ha sido clave en la consolidación de su carrera.

Por ahora, la posibilidad de regresar al oscuro universo de Hereditary sigue siendo una incógnita. Sin embargo, el simple hecho de saber que una precuela ya existe sobre el papel ha sido suficiente para reactivar el entusiasmo de quienes consideran a la película una de las obras más importantes del terror moderno.

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