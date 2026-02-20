Karla Panini manda polémico mensaje refiriéndose a los "therian"

El debate en torno a los Therian sigue generando reacciones en redes sociales. Cada vez más figuras públicas e influencers del ámbito artístico nacional han compartido posturas sobre el tema. Mientras algunos lo abordan desde el humor, otros plantean reflexiones relacionadas con la identidad y el sentido de pertenencia.

Entre quienes se han pronunciado está Karla Panini. La comediante no solo compartió en sus historias de Instagram diversos videos vinculados con el fenómeno, sino también el mensaje que le envió uno de sus seguidores, el cual varios interpretaron como una posible indirecta dirigida a su exesposo, Óscar Burgos.

“Gracias a Dios que te quitó el Therian de tu vida. Ya tu sabe”, escribió un usuario. A lo que la exintegrante de Las Lavanderas respondió:

“Vaya! Hasta que hay alguien inteligente en esta red social! Tú sí sabes, hermosa, tú no eres borrega. Gracias a Dios que me abrió los ojos súper a tiempo”.

INSTAGRAM/@kpaninimx

Aunque Panini no mencionó a ninguna persona en particular, algunos internautas relacionaron el comentario con Óscar Burgos. Desde hace años, el comediante ha dado vida a un personaje llamado “Guarumo”, un perro que habla.

En fechas recientes, usuarios han vinculado esta caracterización con el fenómeno Therian debido a la apariencia del personaje. Las personas que se identifican dentro de este movimiento suelen expresar afinidad con animales y, en algunos casos, utilizan elementos de vestuario para asemejarse a ellos físicamente.

Previo a la respuesta de Panini, Burgos también se refirió al tema en sus redes sociales. En una publicación escribió que su personaje, El Perro Guarumo, podría considerarse uno de los primeros Therian en México:

“El Perro Guarumo fue el primero que empezó con ese alucine. Saludos a todos los camaradas therianes (aunque no sé si sepan leer)”.

X/@oscarburgostv

Antes de este personaje, otros actores mexicanos interpretaron animales en producciones de ficción. Un ejemplo es Manuel “El Loco” Valdés, quien dio vida a “El Lobo” en la película La Caperucita Roja (1960), así como Santanón en el papel de “El Zorrillo” dentro de la misma cinta.

El comentario de Burgos recibió diversas reacciones favorables en redes sociales, entre ellas: “El único Therian que respeto y admiro.”, “Estaba muy adelantado para su época.”, “El papá de los perritos.” y “El patrón de los Therían”.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB