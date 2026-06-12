Karina y Winter de aespa se viralizan tras apoyar a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara

La visita de Karina y Winter, integrantes del exitoso grupo de K-pop aespa, al Estadio Guadalajara se convirtió en uno de los momentos más comentados del arranque del Mundial de Futbol 2026. Las artistas asistieron ayer para apoyar a la selección de Corea del Sur en su enfrentamiento contra la República Checa, provocando una ola de reacciones entre aficionados y usuarios de redes sociales.

Su presencia tomó por sorpresa a los seguidores mexicanos del género, quienes rápidamente difundieron fotografías y videos de las cantantes en las gradas, haciendo que sus nombres se colocaran entre las principales tendencias digitales del día.

EL INFORMADOR/ A. Navarro

Compartieron su apoyo desde redes sociales

Antes del inicio del encuentro correspondiente al Grupo A, ambas artistas publicaron contenido desde sus cuentas personales para mostrar su respaldo a la selección surcoreana.

Karina apareció en un video luciendo la tradicional camiseta roja de los aficionados de Corea del Sur mientras agitaba la bandera de su país y enviaba un mensaje de aliento a los futbolistas con la frase: “¡Vamos, jugadores!”.

Por su parte, Winter compartió imágenes del ambiente que se vivía dentro del inmueble deportivo, sumándose a la emoción de los aficionados que acompañaron al combinado asiático en su debut mundialista.

La visita causó euforia entre los fans mexicanos

La inesperada llegada de las integrantes de aespa a Guadalajara generó una gran respuesta entre los seguidores del K-pop en México, quienes aprovecharon la oportunidad para captar fotografías y grabar videos de las artistas.

En cuestión de horas, las publicaciones relacionadas con Karina y Winter inundaron las plataformas digitales, consolidando su presencia como uno de los temas más comentados durante la jornada inaugural del torneo.

¿Quiénes son aespa?

aespa es una agrupación femenina de K-pop creada por SM Entertainment e integrada por Karina, Giselle, Winter y Ningning. Desde su debut, el 17 de noviembre de 2020 con el sencillo "Black Mamba", el grupo ha destacado por combinar la música con un innovador concepto basado en el metaverso, en el que cada integrante cuenta con una versión virtual de inteligencia artificial llamada “æ”.

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NA