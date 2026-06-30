Con la llegada de La Odisea , la nueva cinta del ganador del Oscar, Christopher Nolan, que será estrenada en el mes de julio, es importante recordar algunas otras películas con las mismas características. Filmes icónicos basados en “epopeyas” como La Ilíada y La Odisea, y otras adaptaciones de textos antiguos, además de algunas historias épicas situadas en la remota época griega y romana, han marcado al cine a lo largo de los años, siendo este el género favorito de muchos.

Por ello, a continuación te llevamos a un recorrido por filmes anteriores que, en su mayoría, se ambientan en épocas de la antigüedad, para que te vayas familiarizando con el nuevo estreno.

Películas épicas situadas en los mundos fantásticos de la Antigüedad

Gladiador

Dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Russell Crowe, el filme obtuvo el Oscar por Mejor Película y Actor. Máximo escapa de la muerte y regresa a Roma como gladiador para vengar la muerte de su familia, luego de que el príncipe Cómodo ordenara su muerte.

Rey Arturo

Dirigida por Antoine Fuqua, con Clive Owen, Keira Knightley y Mads Mikkelsen como protagonistas. Los críticos la destrozaron en su momento, pero el tiempo le supo dar su lugar. Un filme muy correcto y hasta raro. Fantasía de principio a fin, con muy poca relación con hechos históricos.

Troya

Con la dirección de Wolfgang Petersen y protagonizada por Brad Pitt, Orlando Bloom y Eric Bana, cuenta una historia protagonizada por Héctor, Paris y Aquiles, en la cual se enfrentan los troyanos y los helenos. La cinta estuvo sumergida en la polémica porque presentó hechos históricos con importantes errores que distorsionan la historia original.

Furia de titanes

Dirige Louis Leterrier y es protagonizada Sam Worthington. Perseo, hijo de Zeus y una mortal, s e embarcan en una peligrosa misión para salvar la vida de la princesa Andrómeda. Remake del glorioso filme de los 80. Aunque no llega al nivel de la original, la temática de la mitología griega está correctamente llevada y apoyada de los efectos visuales.

300

Dirigida por Zack Snyder, con Gerard Butler y Lena Headey como protagonistas, es una adaptación cinematográfica del cómic homónimo de Frank Miller. Narra la antigua Batalla de Termópilas, en la que el rey Leónidas, junto con 300 espartanos, luchó a muerte contra el Emperador Jerjes y su gran ejército persa.

La Odisea

Su estreno es el 17 de julio de 2026. El director Christopher Nolan reunió un elenco de ensueño con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Charlize Theron y más. El filme es una adaptación del poema épico homónimo de Homero. Narra la vuelta a casa del héroe griego Odiseo (o Ulises), tras la guerra de Troya.

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