The Boys: Este es el final de la serie en los cómics

Con el éxito masivo de la serie en streaming llamada “The Boys” y el estreno de su temporada final, resulta intrigante conocer el material de origen de Garth Ennis plasmado en papel, es decir los cómics y cuál es el final original de la historia. El cierre de los cómics es una advertencia de que en este universo nadie está a salvo, ni siquiera aquellos que juraron destruir a los "Supers".

El clímax de la historia escrita por Garth Ennis rompe con todas las expectativas sobre el enfrentamiento final. Mientras que en la pantalla hemos visto a un Homelander cada vez más desquiciado, en las viñetas su caída ocurre durante un sangriento golpe de Estado en la Casa Blanca.

Sin embargo, el giro más grande no lo da el líder de los Siete, sino Black Noir. En un momento que redefine toda la trama, el silencioso ejecutor se quita la máscara para revelar que es un clon de Homelander. Este fue creado por la corporación Vought como una medida de seguridad extrema para eliminar al original si este perdía el control.

Noir confiesa que él cometió muchas de las peores atrocidades atribuidas a Homelander, simplemente para acelerar el momento de su ejecución. Tras un combate brutal, Noir logra vencer a su contraparte, pero queda gravemente herido, momento que Billy Butcher aprovecha para terminar con él usando su icónica palanca.

La caída de “The Boys”

Tras la muerte de su archienemigo, el odio de Butcher no se apaga; por el contrario, se expande. Su objetivo ya no es solo Homelander, sino la erradicación total de cualquier ser humano que tenga Compuesto V en su sistema. Para lograrlo, el carnicero planea detonar bombas químicas que causarían un genocidio de "Supers" a nivel global.

Es aquí donde la historia toma su tinte más trágico. Al intentar detener este plan genocida, los miembros de la propia familia de Butcher encuentran su final. El líder no duda en eliminar a sus propios aliados:

Frenchie y La Hembra (Kimiko) son víctimas de las tácticas implacables de su líder.

Mother’s Milk (Leche Materna) también termina sin vida a manos de Butcher.

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Este giro transforma a Butcher en el antagonista definitivo de su propia narrativa, dejando a Hughie como la única brújula moral capaz de poner fin a la masacre en un enfrentamiento final en lo alto del Empire State.

¿Qué sucede con Starlight y Hughie tras el caos?

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A diferencia del tono sombrío que domina el resto de la obra, el final reserva un pequeño espacio para la redención de sus personajes más humanos. Tras asesinar a Butcher para salvar al mundo, Hughie Campbell logra negociar con la empresa Vought para detener el derramamiento de sangre y desmantelar el sistema de superhéroes corruptos.

Años después del conflicto, el mundo se ha vuelto un lugar más seguro, aunque el costo fue la destrucción total del grupo original. Hughie logra encontrar la paz y se casa con Annie January (Starlight), viviendo una vida tranquila y alejada de los delirios de poder que consumieron a los demás.

La desaparición de los Siete no solo significa el fin de los crímenes de Homelander, sino el colapso de un modelo de negocio basado en el Compuesto V. La obra de Ennis deja claro que la humanidad no necesita salvadores con capa, sino personas comunes dispuestas a poner límites a la tiranía.

Este cierre histórico de The Boys sigue siendo uno de los más polémicos de la industria, recordándonos que, en la lucha contra los monstruos, es muy fácil terminar convirtiéndose en uno de ellos.

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