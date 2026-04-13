Para los cinéfilos tapatíos en la cartelera de cine se encuentra la película Padre madre hermana hermano, un drama con tintes de comedia dirigido por el reconocido cineasta Jim Jarmusch .

Padre madre hermana hermano. ESPECIAL/MUBI.

El largometraje está dividido en tres actos, que narran tres historias que abordan las relaciones entre hijos y padres.

La trama cuenta el reencuentro de miembros de una familia, hermanos ya adultos se vuelven a reunir tras varios años sin verse, forzados a enfrentar las tensiones no resueltas y reevaluar sus relaciones con sus padres emocionalmente distantes .

Padre madre hermana hermano. ESPECIAL/MUBI.

Cada historia está ambientada en un país y ciudad diferente, que son Estados Unidos, Alemania y Francia.

Con este tríptico fílmico Jarmusch ganó el León de Oro de la Biennale di Venezia, máximo galardón del certamen fílmico italiano.

Padre madre hermana hermano

(Father mother sister brother)

De Jim Jarmusch.

Con Cate Blanchett, Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Vicky Krieps, Sarah Greene, Indya Moore.

Estados Unidos, 2025.

XM