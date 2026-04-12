La aparición de Katy Perry en el festival Coachella no pasó desapercibida. Pues, a pesar de que la cantante acudió como una persona más del público, la broma que hizo cuando Justin Bieber se encontraba en el escenario, junto con sus múltiples fotografías a lado de su pareja, Justin Trudeau, se robaron la atención, indiscutiblemente.

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Katy Perry vive el Coachella 2026

La cantante compartió su experiencia durante el segundo día de actividades del festival, realizado en el Empire Polo Club, en Indio, California.

Precavida, mostró algunos de los artículos que llevó consigo y que describió como esenciales para "sobrevivir en Coachella", entre los que se encontraban unas gafas de sol, medicamento para las alergias, vitaminas, desinfectante para manos, bálsamo labial y desodorante.

Otra de las cosas que llamó la atención fue la frase estampada en la playera de la cantante, la cual rezaba: "Por favor, no me des de tu vaporizador, diga lo que diga".

Todo el rato, la cantante de "Roar" se paseó junto a su pareja, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que, a diferencia de como estamos acostumbrados a verlo, usó ropa informal: jeans, tenis, una playera blanca y una gorra.

Justin Bieber y su presentación especial en Coachella 2026

Además de bailar en las zonas VIP y comer sopa instantánea, en realidad, la pareja esperaba la presentación más esperada de la noche.

La actuación de Justin Bieber sorprendió a sus fanáticos cuando, luego de interpretar algunos de sus temas más recientes, preguntó a sus fans, conectados desde la transmisión de YouTube, cuáles de sus canciones querían escuchar.

Katy Perry y su broma sobre Justin Bieber en Coachella 2026

Y, mientras el cantante de "Baby" usaba su cuenta de YouTube, Katy, una comediante innata, no dudó en hacer un comentario que ya dio la vuelta a internet, a través del que connotaba el alivio que experimentó al ver que Justin tenía una cuenta premium, pues de esa manera, se saltarían todos los comerciales que aparecen en la plataforma.

"Menos mal que tiene YouTube Premium, no quiero ver anuncios", dijo.

AS