En las horas recientes se señaló que un piloto miembro del equipo del cantante de regional mexicano Julión Álvarez habría sido detenido en Honduras por presuntos nexos con el crimen organizado. No obstante, el cantante negó los rumores y pidió que se omitiera dicha información.Álvarez utilizó una historia emitida a través de su perfil oficial de Instagram para compartir un comunicado explicando la situación. El artista chiapaneco aseguró haber viajado junto a su staff de regreso a México sin ningún tipo de contratiempo.El intérprete publicó el siguiente texto a través de una historia de Instagram:"En los últimos minutos se generó una noticia en redes sociales, donde se menciona que uno de mis pilotos fue detenido. Mi piloto JOSÉ ALVARADO y copiloto JESÚS CORTEZ, así como parte de mi equipo de trabajo y un servidor, viajamos hace unas horas en un Learjet 31, sin ningún inconveniente y nos encontramos ya en territorio Mexicano. Por lo que pedimos que hagan caso omiso a información falsa. Agradecemos siempre su apoyo".Los rumores se propagaron luego de que la Dirección Nacional de Policía Antidrogas de Honduras informara a través de un tuit en X, sobre la detención de un piloto privado en el Aeropuerto Internacional Tontontín en Tegucigalpa el cual contaba con pasaporte mexicano y habría sido vinculado a Julión Álvarez.El tuit decía lo siguiente: "Policía Nacional, a través de la DNPA, detiene a piloto mexicano en Toncontín. El ciudadano, piloto privado del cantante Julión Álvarez, mantenía una orden de captura emitida en 2014 por actos preparatorios para el tráfico ilícito de drogas. @PoliciaHonduras".Sin embargo, luego de que Julión Álvarez desmintiera que el sujeto trabajaba para él y tras la comprobación de que el equipo de vuelo pudo viajar sin contratiempos, el tuit fue borrado. No obstante, la cadena de rumores ya se había disparado en redes sociales.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB