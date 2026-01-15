Este jueves 15 de enero, Netflix tiene tres lanzamientos para sus suscriptores. Son tres series para cualquier gusto, por lo que revisa las historias y elige cuál ver después de tus actividades cotidianas, desde el confort de tu hogar.

El amor a través de un prisma. ESPECIAL/NETFLIX.

El amor a través de un prisma

Es una serie romántica de anime que ya está disponible en Netflix. En el Londres de principios de la década de 1900, una estudiante japonesa recién llegada a la ciudad empieza a codearse con un talentoso aristócrata joven. La serie animada se estrena en forma exclusiva en Netflix, la cual retrata un romance intercultural dentro de una de las academias de arte más respetadas de la capital inglesa. Con guion de Yōko Kamio, esta serie sobre el fin de la adolescencia cuenta con la participación de Wit Studio en la animación y Kazuto Nakazawa en la dirección.

Agatha Christie: Las siete esferas

Es una serie de Reino Unido de misterio, drama y thriller que ya se puede ver en Netflix. Inglaterra, 1925. En una lujosa fiesta en una mansión rural, una broma parece haber ido demasiado lejos, tal como sus consecuencias. Ahora, la detective menos esperada ―lady Eileen “Bundle” Brent― debe descifrar los escalofriantes hechos ocurridos en el campo, en un caso que cambiará su vida para siempre.

Amar, perder. ESPECIAL/NETFLIX.

Amar, perder

Es una serie de Turquía de drama que se estrena en Netflix. Kemal —el cobrador de una familia de prestamistas— se dispone a cobrar la deuda de Afife, una guionista que está obligada a trabajar en un restaurante. En el proceso, Kemal descubre que tenía una idea equivocada sobre la virtud y el amor. Con İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem, Yasemin Kay Allen, Deniz Türkali, Tarık Papuççuoğlu.

