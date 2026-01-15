Twenty One Pilots en Cinépolis: complejos donde estará disponible en Guadalajara

Los fans de Twenty One Pilots se llevaron una gran sorpresa cuando supieron que el concierto en nuestro país no quedaría solo en sus cámaras y recuerdos, sino que tendría su propia película, -titulada "More than we ever imagined, live in Mexico City-, la cual se estrenará el próximo mes.

Con la frase "nunca hemos capturado un show como este", los músicos dieron a conocer que el concierto será proyectado en los cines el 26 de febrero, lo que causó la emoción de sus fans, especialmente, de los mexicanos, quienes aún recuerdan ese encuentro con la banda como inolvidable.

Tras la emocionante noticia, Cinépolis anunció las fechas y salas donde se proyectara uno de los momentos inolvidables para los fans del dúo musical. A continuación, te decimos en que salas de Cinépolis podrás disfrutar del concierto de Twenty One Pilots "More than we ever imagined, live in Mexico City.

Twenty One Pilots en Cinépolis Guadalajara

De acuerdo a la página oficial de Cinépolis, las fechas en las que se proyectará el gran show en salas de cine de Guadalajara serán el 25, 26 y 28 de febrero; los cines seleccionados son:

Centro Magno

Galerías Guadalajara

Centro Sur

La Gran Plaza

La Perla

Andares VIP

¿Cómo comprar boletos para la película-concierto de Twenty One Pilots?

La preventa de boletos para la película-concierto de Twenty One Pilots en Cinépolis comenzó este 15 de enero de 2026, Las entradas se pueden conseguir desde la App Cinépolis, asimismo, en el sitio oficial de la cadena.

Estos son algunos consejos para comprar tus boletos con éxito:

Adquiere tus boletos con anticipación, ya que la expectativa es alta y se prevé que las funciones se agoten muy rápido, en especial las de formato IMAX.

ya que la expectativa es alta y se prevé que las funciones se agoten muy rápido, en especial las de formato IMAX. Antes de terminar tu compra, verifica que la información que proporcionaste sea la correcta, especialmente la fecha y el horario de tu preferencia.

Aparta tu lugar para este gran día, ya sea que hayas asistido al concierto en vivo o no; se trata de una experiencia en la que podrás disfrutar la película-concierto en un formato único y de calidad, gracias a las pantallas IMAX que algunos cines tienen disponibles. No te pierdas de la película- concierto de Twenty One Pilots "More than we ever imagined: Live in México City"

Con información de SUN.

AS