Julieta Venegas y Natalia Lafourcade unen voces en Tengo Que Contarte

Las cantantes Julieta Venegas y Natalia Lafourcade presentaron la canción Tengo Que Contarte, adelanto del álbum Norteña de Venegas. El tema reúne sus voces en una pieza construida como diálogo sobre experiencias personales y vínculos cercanos.

La obra retoma elementos del regional de México y los integra con arreglos actuales. La letra aborda el momento de expresar verdades y reflexiones sobre cambios personales. El tema articula frases de Venegas con pasajes interpretados por Lafourcade, en una estructura centrada en conversación musical.

Sobre el origen de la canción, Venegas dijo: “Dos amigas se juntan para hablar sobre la vida. Que no siempre es fácil, que a veces nos confunde y nos deja sin armas frente a los cambios y todas las distintas cosas que pueden suceder. Pero una amiga es aliento, alguien que nos escucha y que puede entender lo que hemos vivido”.

El estreno de la canción marca una nueva etapa en la carrera de Julieta Venegas con la participación de Natalia Lafourcade. CORTESÍA

Añadió que la pieza trata sobre etapas de dificultad y la necesidad de detenerse para pensar cómo continuar. Señaló que una persona cercana puede ofrecer apoyo para avanzar pese a momentos de tristeza. También expresó su interés en compartir el tema con Lafourcade, a quien conoce desde hace tiempo y con quien buscó representar una escena de conversación en un espacio cotidiano.

El lanzamiento forma parte de la etapa de difusión del álbum Norteña, proyecto en el que Venegas explora sonidos vinculados con tradiciones musicales de México.

En días pasados, Venegas recibió el reconocimiento Ícono durante la ceremonia de los TikTok Awards Latinoamérica realizada en Ciudad de México. De manera paralela, la cantante mantiene anuncios de presentaciones en el país.

