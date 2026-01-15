Julio Iglesias, el ídolo español que se jactaba de haberse “acostado con tres mil mujeres”, enfrenta acusaciones de abuso sexual y laboral.

Organizaciones feministas dominicanas respaldan a las denunciantes y exigen que la investigación se lleve a cabo con perspectiva de género.

Colectivos dominicanos como la Coalición por la Vida y Derechos de las Mujeres y el Foro Feminista Magaly Pineda emitieron un comunicado en el que expresan su apoyo “de manera firme y pública” a las dos mujeres que denunciaron al cantante español.

Las denunciantes, extrabajadoras de las mansiones de Iglesias en el Caribe, acusan al artista de presuntos abusos laborales y agresiones sexuales que incluyen penetraciones y besos no consentidos, hechos que habrían ocurrido en 2021 en República Dominicana, Bahamas y España, según lo difundido por elDiario.es y Univisión. La denuncia se presentó ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional española.

Los colectivos enfatizaron que este caso no debe verse como un hecho aislado, sino como parte de un sistema que expone a mujeres -mayoritariamente pobres, migrantes y racializadas- a abusos en espacios laborales desiguales y en el ámbito doméstico, donde a menudo se prioriza la reputación y el poder económico por encima de la justicia.

“Cada vez que una mujer denuncia, se amplía el margen de lo posible para otras; se cuestiona la naturalización del abuso y se interpela a las instituciones”, señalaron las organizaciones feministas dominicanas.

Además, hicieron un llamado a España y República Dominicana para garantizar la debida diligencia en casos de violencia de género y a implementar plenamente los convenios internacionales de la OIT sobre trabajo decente y eliminación de la violencia en el mundo laboral.

Las organizaciones feministas subrayan que casos como este evidencian la vulnerabilidad de las mujeres en trabajos domésticos y transnacionales, y representan un desafío a la impunidad histórica que rodea a figuras de alto perfil y poder económico.

Niega acusaciones y anuncia que se defenderá

Ayer por la noche, Julio Iglesias rompió el silencio tras verse envuelto en una fuerte polémica mediática, luego de que el pasado 5 de enero dos extrabajadoras de sus residencias en el Caribe presentaran una denuncia en su contra. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el artista negó de manera categórica cualquier tipo de abuso, coacción o falta de respeto hacia las mujeres, calificando las acusaciones como “absolutamente falsas” y asegurando que “nunca había sentido tanta maldad”.

En el mensaje, Iglesias expresó que la situación le ha provocado “una gran tristeza”, al considerar que se trata de señalamientos que dañan su imagen personal y profesional. No obstante, afirmó que aún le “quedan fuerzas” para defenderse y enfrentar legalmente las acusaciones.

El intérprete también aprovechó el comunicado para agradecer las numerosas muestras de apoyo que ha recibido en los últimos días por parte de seguidores y colegas. Según señaló, estos mensajes le han brindado “mucho consuelo”.

Una vida de transformación

Antes de su fama mundial como cantante, Julio Iglesias soñaba con ser futbolista. En 1959 ingresó a “La Fábrica”, la cantera del Real Madrid, donde se desempeñaba como arquero. Se destacó rápidamente, entrenando con figuras legendarias como Ferenc Puskas y Alfredo Di Stefano, y parecía encaminado a debutar en Primera División.

Todo cambió en 1962, cuando un accidente automovilístico le provocó lesiones graves y parálisis parcial que terminaron con su carrera en el futbol. Durante su recuperación, un enfermero le regaló una guitarra, marcando el inicio de su camino hacia la música.

Desde entonces, Julio Iglesias se convirtió en una de las figuras más importantes de la música internacional. Ha vendido más de 300 millones de discos y su patrimonio se estima en más de 600 millones de euros, consolidándolo como un icono cultural español y global.

