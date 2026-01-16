El anuncio de la gira “La Despedida” reúne a dos figuras fundamentales de la música popular en español: Angélica María, “La Novia de México”, y Enrique Guzmán, “El Ídolo de la Juventud”. No se trata solo de un concierto, sino de la convergencia de dos trayectorias que, durante más de seis décadas, han acompañado la vida sentimental de varias generaciones. El próximo 19 de febrero, en el Teatro Galerías de Guadalajara, ambas voces volverán a encontrarse para ofrecer una velada que, como ellos mismos aseguran, estará cargada de emoción, nostalgia y un profundo sentido de afecto compartido.

Después de más de diez años sin coincidir en un mismo escenario, el reencuentro adquiere una dimensión íntima. Para Enrique Guzmán, la experiencia tiene un tono confesional: “Hace tanto tiempo que he querido estar con ella, que es como verla nuevamente o compartir el escenario con ella; para mí es una emoción nueva. Hoy la veo por primera vez y estoy enamorado de ella”, dice el cantante durante el encuentro con los medios efectuado ayer. No se trata de una frase al aire, sino de la expresión de una complicidad forjada a lo largo de décadas de trabajo, giras, éxitos y amistad.

Angélica María responde desde el mismo lugar afectivo: “Enrique y yo nos conocemos hace tantos años y nos queremos, tenemos una amistad tan bella, una admiración mutua. El juntarnos para nosotros es fascinante. Yo sí estoy feliz de estar con mi Kiki otra vez”. En sus palabras se percibe no solo el reencuentro artístico, sino la recuperación de una historia compartida que el tiempo y las agendas habían mantenido en pausa.

El título de la gira, “La Despedida”, no alude a un retiro definitivo, sino a la conciencia de que coincidir nuevamente ha sido una hazaña. “Hace diez años que nosotros no trabajábamos juntos. Yo vivo en Los Ángeles, tengo mi trabajo, mi gira, mis proyectos; Enrique también tiene los suyos. Ponernos de acuerdo para estar juntos es complicado. A lo mejor pasan otros diez años y volvemos a reunirnos, y entonces ya le pondremos otro nombre, pero por el momento no hay planes de volver pronto juntos. Por eso lo que vamos a hacer ahora es importante”, explica Angélica. Guzmán lo complementa con claridad: no es una despedida de la vida ni de la música, sino de esta posibilidad concreta de encontrarse como dupla en los escenarios.

Íconos de la música de México

Hablar de ambos es hablar de una época fundacional de la industria musical en México. Antes de las plataformas digitales, antes de las redes sociales, el contacto con el público exigía una presencia física constante. Guzmán lo recuerda: “El único modo en que el público podía conocerte era viéndote en una plaza de toros, en un teatro, en persona. Recorrimos toda la República, Centro y Sudamérica, Estados Unidos. Hoy todo es inmediato, hoy se puede hacer como lo estamos haciendo ahora. Si hubieran existido las redes sociales en nuestra época, quién sabe qué hubiera pasado, cuántos discos más se hubieran vendido”.

Esa cercanía directa con la gente marcó la relación emocional que hoy persiste. Las canciones de ambos no solo fueron éxitos radiales, sino parte de la vida cotidiana de millones de personas. Al hablar del repertorio que presentarán, Guzmán subraya la dificultad de elegir: “La gente que va a verte se acuerda que con tal canción se enamoró, que con otra se casó, que con otra se reconcilió. Hay muchísimas canciones que motivan a mucha gente. Quisiéramos cantarlas todas, pero no hay tiempo. Será un show largo, lleno de amor y de intimidad, para que la gente se abrace, se reconozca, diga: ‘esa es la canción con la que nos enamoramos’”.

La gira, concebida como un recorrido por los grandes momentos de sus carreras, se inscribe también en una reflexión sobre el paso del tiempo y la transformación de la industria. Guzmán observa con distancia crítica la música actual: “Hay muchas cosas que no me gustan, sobre todo las letras. Antes eran cursis, pero amorosas. Hoy hay cosas muy agresivas, muy vulgares. Yo mastico las canciones, pero no las creo”. Angélica matiza: reconoce la existencia de jóvenes talentos, pero coincide en que no todo conecta con los valores emocionales que marcaron a su generación.

La Perla Tapatía: un lugar importante

Guadalajara ocupa un lugar especial en esta historia. Ambos recuerdan la ciudad como uno de los escenarios fundamentales de sus inicios. “Aquí empezábamos, aquí estuvimos con la Caravana, con el Canal 58, hicimos teatro, televisión, conciertos. Mis éxitos y los de Enrique fueron enormes aquí. El público tapatío siempre ha sido extraordinario”, rememora Angélica. Para ellos, volver juntos a esta ciudad no es solo una fecha más en la gira, sino un regreso simbólico a una etapa formativa de sus trayectorias.

Cuando se les pregunta qué es lo que más valoran el uno del otro como artistas, la respuesta es sencilla y profunda. Guzmán dice: “La amistad”. Angélica añade: “Y la admiración. Yo era su fan desde antes de trabajar con él”. En esas palabras se condensa la esencia de este reencuentro: más allá del mito, de los títulos y de la historia pública, hay un vínculo humano que sostiene el proyecto.

“La Despedida” se anuncia, así, como una celebración del amor en todas sus formas: el amor romántico que sus canciones han acompañado durante generaciones; el amor por la música que los ha mantenido vigentes; y el amor fraterno que los reúne nuevamente. El 19 de febrero, en el Teatro Galerías, Angélica María y Enrique Guzmán no solo cantarán sus grandes éxitos: compartirán con el público una parte de su propia memoria, una historia que sigue viva en cada voz que los ha escuchado desde hace más de medio siglo.

Agéndalo

"Angélica María y Enrique Guzmán en concierto"

Jueves 19 de febrero.

19:00 horas.

Teatro Galerías.

Boletos desde $992 pesos en Ticketmaster y taquillas del teatro.

