Xbox Series X y Series S suben de precio, estos son los nuevos costos

Comprar una consola de videojuegos será cada vez más costoso, recientemente, Microsoft confirmó un nuevo incremento en el precio de las consolas Xbox Series X y Xbox Series S , una decisión que responde al encarecimiento global de los componentes electrónicos y que podría anticipar un panorama aún más complicado para la próxima generación de hardware.

La compañía informó que los nuevos precios entrarán en vigor a partir del 1 de agosto de 2026. El ajuste afecta a todos los modelos disponibles, con aumentos de hasta 150 dólares dependiendo de la capacidad de almacenamiento.

Aunque Microsoft aún no ha confirmado cuánto costarán las consolas en mercados como Europa o Latinoamérica, todo apunta a que el incremento será similar al anunciado para EU, siguiendo la tendencia de aumentos aplicada en años recientes.

Estos serán los nuevos precios de Xbox

A partir de agosto, las consolas tendrán los siguientes precios sugeridos en dólares:

Xbox Series S de 512 GB – 499.99 dólares

de 512 GB – Xbox Series S de 1 TB – 599.99 dólares

– Xbox Series X Digital de 1 TB – 749.99 dólares

de 1 TB – Xbox Series X de 1 TB – 799.99 dólares

Microsoft también confirmó que dejará de fabricar la Xbox Series X de 2 TB, por lo que el modelo desaparecerá gradualmente del mercado conforme se agoten las existencias.

¿Por qué subieron de precio las consolas?

La empresa explicó que el principal motivo es el fuerte incremento en el costo de componentes esenciales para la fabricación de consolas, especialmente las memorias NAND Flash y los módulos DRAM, elementos indispensables para el almacenamiento y el rendimiento del sistema.

Según Microsoft, el precio de estos componentes se ha multiplicado por más de 2.5 veces respecto a años anteriores y la industria prevé un nuevo incremento hacia 2027 debido a la creciente demanda de chips destinados a centros de datos, inteligencia artificial y servidores de alto rendimiento.

A diferencia de los teléfonos inteligentes o las computadoras, las consolas tradicionalmente se comercializan con márgenes de ganancia muy reducidos o incluso con pérdidas durante sus primeros años de vida, confiando en recuperar la inversión mediante la venta de videojuegos, servicios digitales y suscripciones como Xbox Game Pass.

Cuando el costo del hardware aumenta de forma significativa, mantener ese modelo de negocio se vuelve cada vez más difícil creando una una tendencia que afecta a toda la industria.

El incremento de Microsoft no ocurre de manera aislada

Durante los últimos años, fabricantes como Sony y Nintendo también han realizado ajustes en el precio de algunos de sus productos debido a la inflación, el aumento en los costos logísticos y la presión sobre la cadena mundial de suministro de semiconductores.

Los analistas consideran que el mercado atraviesa un cambio importante, ya que por primera vez en varias generaciones, el precio de las consolas no disminuye conforme envejecen, sino que en algunos casos continúa aumentando incluso seis años después de su lanzamiento.

¿Qué significa esto para la próxima generación de Xbox?

El anuncio también ha reavivado el debate sobre el precio que podrían alcanzar las futuras consolas.

Diversos especialistas de la industria estiman que el encarecimiento de procesadores, memorias de alta velocidad y unidades SSD podría llevar a que la próxima generación de Xbox y PlayStation supere con facilidad la barrera de los 700 u 800 dólares desde su lanzamiento, especialmente si buscan ofrecer capacidades avanzadas de trazado de rayos, inteligencia artificial integrada y gráficos en resolución 4K o incluso 8K.

Aunque Microsoft aún no ha revelado detalles sobre su siguiente consola, la compañía ya ha adelantado que trabaja en una nueva plataforma que combinará hardware dedicado con servicios en la nube e inteligencia artificial para ampliar las posibilidades del ecosistema Xbox.

Opciones para facilitar la compra

Consciente del impacto que tendrá el incremento en el bolsillo de los consumidores, Microsoft anunció nuevas alternativas de financiamiento.

Entre ellas destacan programas de "compra ahora y paga después" y planes de pago a meses sin intereses en tiendas participantes, además de promociones especiales a través de distribuidores como Amazon.

Mientras tanto, los jugadores tendrán que decidir si adquieren una consola antes de la entrada en vigor de los nuevos precios o esperar a conocer la estrategia que Microsoft seguirá para la próxima generación, en un mercado donde el costo del hardware parece haber dejado de ser tan accesible como en el pasado.

TG