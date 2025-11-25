Juanes regresará a Guadalajara en 2026 para presentarse en el Teatro Diana como parte de su próxima gira. El músico colombiano, reconocido por integrar elementos de rock, pop, folk y ritmos latinos en su propuesta, ha construido un repertorio que incluye temas como “A Dios le Pido”, “Mala Gente”, “Fotografía” y “La Camisa Negra”, piezas que han acompañado distintas etapas de su trayectoria.Su concierto será el miércoles 11 de marzo de 2026 a las 21:00 horas. La venta general de boletos iniciará el 28 de noviembre.A lo largo de su carrera, Juanes ha recibido premios Grammy y Latin Grammy. Su presencia en escenarios internacionales ha contribuido a que la música en español alcance nuevas audiencias. Además de su actividad artística, ha participado en iniciativas vinculadas con temas sociales. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB