Entretenimiento |

Juanes anuncia concierto en Guadalajara

Esto es lo que debes saber para asistir al concierto del músico colombiano

Por: Héctor Fernando Navarro Vázquez

Esto debes saber sobre el concierto de Juanes en Guadalajara el próximo año. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Juanes regresará a Guadalajara en 2026 para presentarse en el Teatro Diana como parte de su próxima gira. El músico colombiano, reconocido por integrar elementos de rock, pop, folk y ritmos latinos en su propuesta, ha construido un repertorio que incluye temas como “A Dios le Pido”, “Mala Gente”, “Fotografía” y “La Camisa Negra”, piezas que han acompañado distintas etapas de su trayectoria.

Su concierto será el miércoles 11 de marzo de 2026 a las 21:00 horas. La venta general de boletos iniciará el 28 de noviembre.

A lo largo de su carrera, Juanes ha recibido premios Grammy y Latin Grammy. Su presencia en escenarios internacionales ha contribuido a que la música en español alcance nuevas audiencias. Además de su actividad artística, ha participado en iniciativas vinculadas con temas sociales.

Costos de los boletos por localidad

  • Platea: $2,950
  • Luneta baja 1: $2,450
  • Luneta baja 2: $2,100
  • Luneta alta: $1,700
  • Balcón 1 bajo: $1,400
  • Balcón 1 alto: $1,100
  • Balcón 2 bajo: $800
  • Balcón 2 alto: $600
  • Discapacitados: $700
  • Palcos 1: $2,600
  • Palcos 2: $2,300
  • Palcos 3: $2,000
