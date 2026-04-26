A días de Supernova Génesis, una voz histórica del boxeo mexicano encendió la polémica. Juan Manuel Márquez criticó con dureza las peleas entre influencers y aseguró que este formato daña la imagen de un deporte construido con años de disciplina.

Las funciones donde participan creadores de contenido, streamers e influencers han ganado enorme popularidad entre el público joven. Eventos como La Velada del Año de Ibai Llanos en España, Supernova y Ring Royale en México , así como Párense de Manos en Argentina, reúnen millones de visualizaciones y gran conversación en redes sociales.

Sin embargo, no todos celebran esta tendencia. Para algunos referentes del boxeo profesional, el fenómeno mezcla entretenimiento con una disciplina que exige años de preparación física y mental. Uno de los críticos más directos es el exboxeador mexicano Juan Manuel Márquez, leyenda del pugilismo mundial y campeón en distintas divisiones.

¿Qué dijo Juan Manuel Márquez sobre las peleas de influencers?

INSTAGRAM/jmmarquezof

Durante una entrevista con el comediante mexicano La Mole, el también analista deportivo expresó su molestia por el uso del boxeo como formato de entretenimiento entre celebridades digitales. Márquez aseguró que estas funciones le provocan coraje y vergüenza, al considerar que involucran al boxeo sin respetar el proceso real que vive un peleador profesional.

“A mí sí me da un poco de coraje y vergüenza a la vez que involucren al boxeo en ese tipo de cosas”, declaró.

El exboxeador también cuestionó por qué este tipo de espectáculos no se realizan en otras disciplinas deportivas como futbol o UFC, en lugar de utilizar el boxeo como plataforma principal.

Uno de los argumentos centrales del llamado Dinamita Márquez fue la exigencia que representa convertirse en boxeador profesional. Recordó que el desarrollo de un peleador implica años de sacrificio, entrenamiento diario, dieta estricta, preparación táctica y esfuerzo constante.

“Yo siempre lo he dicho, un proceso de un peleador es muy largo, muy fuerte, muy difícil”, comentó. También aclaró que no asegura que los influencers no entrenen, pero remarcó que cada persona debería mantenerse en el área donde realmente se ha preparado. Por eso lanzó la frase: “Zapatero a sus zapatos”.

La petición al CMB y Mauricio Sulaimán

Márquez reveló además que habló con Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), para plantear una propuesta específica. Pidió que este tipo de combates dejaran de llamarse peleas de boxeo y fueran identificados como peleas de entretenimiento, con el fin de no mezclar directamente ambas categorías.

El planteamiento abre un debate importante: si estos eventos deben considerarse parte del boxeo tradicional o una rama independiente orientada al espectáculo digital. Las palabras del excampeón mexicano aparecen justo antes de Supernova Génesis, uno de los eventos más comentados del momento en México.

En esa cartelera participará nuevamente Alana Flores, una de las influencers más reconocidas dentro de este formato. También estará Karely Ruiz, quien viene de perder ante Marcela Mistral en Ring Royale. La cercanía del evento aumentó el impacto de las declaraciones de Márquez, ya que el debate sobre la legitimidad de estas peleas se encuentra en su punto más alto.

¿Por qué estos eventos atraen tanto al público joven?

Aunque generan críticas, las peleas entre influencers han demostrado gran capacidad para conectar con nuevas audiencias. La combinación de redes sociales, rivalidades públicas, comunidades digitales y figuras conocidas de internet convierte cada combate en un fenómeno viral. Además, plataformas como YouTube, TikTok, Netflix o transmisiones en vivo ayudan a expandir el alcance más allá de los aficionados tradicionales del boxeo.

Un choque entre tradición y nueva era digital

La postura de Márquez representa la visión de quienes defienden la esencia histórica del boxeo: disciplina, respeto, formación y carrera deportiva. Del otro lado, los eventos con influencers muestran que el entretenimiento también puede atraer nuevas generaciones hacia el ring. Por ahora, ambos mundos conviven entre críticas y éxito comercial. Y mientras Supernova Génesis se acerca, la discusión sobre qué es boxeo real y qué es espectáculo seguirá más viva que nunca.

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