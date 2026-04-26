Series y películas que serán los estrenos de Netflix en mayo 2026

Mayo de 2026 llega con una renovación importante en el catálogo de Netflix, una de las plataformas de streaming más influyentes a nivel mundial. Durante este mes, la compañía apuesta por una estrategia de estrenos escalonados que incluye nuevas temporadas, producciones originales, películas reconocidas y documentales deportivos, con el objetivo de mantener el interés de millones de usuarios en distintos países.

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El contenido programado abarca múltiples géneros como acción, drama, comedia, fantasía y contenido familiar, lo que permite que distintos tipos de audiencia encuentren opciones nuevas cada semana . La variedad de estrenos refuerza la apuesta por historias frescas y formatos que buscan mantenerse vigentes en un entorno cada vez más competitivo.

Con esta constante renovación, la plataforma busca seguir consolidando su posición como uno de los principales espacios del entretenimiento digital. Por ello, l a llegada de nuevos títulos a lo largo del mes convierte a mayo en un periodo clave para atraer suscriptores y mantener el dinamismo dentro del catálogo.

Series de mayo 2026: estrenos, temporadas y nuevas historias

El apartado de series llega con fuerte variedad de géneros y producciones internacionales que buscan atraer distintos públicos.

Los peores ex del mundo: Temporada 2 (06/05/2026)

Mi némesis con aires de realeza (08/05/2026)

Jeopardy! Cultura pop (11/05/2026)

Devil May Cry: Temporada 2 (12/05/2026)

Entre padre e hijo (13/05/2026)

Némesis (14/05/2026)

The WONDERfools (15/05/2026)

Berlín y la dama del armiño (15/05/2026)

The Boroughs: Jubilación rebelde (21/05/2026)

Futuro desierto (22/05/2026)

El grandioso hostal del gran Jae-seok (26/05/2026)

Brasil 70: La saga del tricampeonato (29/05/2026)

Películas Netflix mayo 2026: clásicos, acción y drama

El catálogo cinematográfico mezcla títulos reconocidos con nuevas incorporaciones para distintos tipos de audiencia.

Hercules (01/05/2026)

Sr. y Sra. Smith (01/05/2026)

Lady, la vendedora de rosas (01/05/2026)

El yerno (01/05/2026)

Mi querida señorita (01/05/2026)

Sangre asesina (07/05/2026)

Criaturas luminosas (08/05/2026)

Las damas primero (22/05/2026)

Documentales Netflix: deporte, historias reales y figuras clave

Los estrenos documentales refuerzan la apuesta por contenidos basados en hechos reales y figuras del deporte internacional.

Tetracampeones: Brasil volvió a creer (07/05/2026)

El autobús: La huelga de la selección francesa (13/05/2026)

James (21/05/2026)

Rafa (29/05/2026)

Netflix familiar e infantil: contenido para todas las edades

El catálogo infantil también se renueva con nuevas temporadas y propuestas educativas.

Intercambiados (01/05/2026)

Dr. Seuss: ¡Horton!: Temporada 2 (04/05/2026)

Con esto, Netflix busca mantener un catálogo dinámico, variado y competitivo dentro del mercado del streaming global, apostando por producciones que buscan posicionarse rápidamente en la conversación digital

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