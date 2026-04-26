A horas del arranque de Supernova Génesis 2026, la cartelera sufrió un giro inesperado. Ari Geli fue baja por complicaciones de salud y ahora miles de seguidores esperan conocer en pleno evento quién enfrentará a Milica. La organización de Supernova Génesis 2026 confirmó una modificación de último momento en uno de los combates más llamativos de la jornada.

El duelo entre Ari Geli y Milica, programado para este domingo, quedó cancelado tras reportarse problemas médicos de la competidora española durante la noche previa al evento. En un comunicado oficial, los organizadores informaron que Ari Geli presentó complicaciones de salud que le impiden competir en condiciones óptimas.

Aunque la baja altera el calendario original, el combate no desaparecerá por completo: Milica sí peleará esta tarde, pero con una nueva rival cuyo nombre será revelado durante la transmisión.

¿Qué pasó con Ari Geli?

INSTAGRAM/arigelii

De acuerdo con la información difundida por la organización, Ari Geli no recibió autorización para competir debido a su estado físico. El mensaje oficial explicó que las complicaciones comenzaron desde la noche anterior, lo que obligó a tomar la decisión a pocas horas del inicio de las actividades.

La prioridad fue preservar la salud de la participante, por lo que quedó descartada de la función. La noticia generó reacciones inmediatas entre seguidores del evento, ya que el enfrentamiento ante Milica aparecía entre los más esperados del programa.

Milica sí peleará y la sorpresa será en vivo

Pese a la baja de su rival original, Milica se mantiene activa en la cartelera. La organización decidió conservar su combate y convertir la elección de la nueva oponente en uno de los momentos sorpresa del espectáculo.

Eso significa que los espectadores deberán seguir la transmisión en vivo para descubrir quién tomará el lugar vacante. La estrategia incrementó la expectativa en redes sociales, donde usuarios comenzaron a especular sobre posibles nombres.

Cartelera confirmada de Supernova Génesis 2026

Después de varios ajustes previos, así quedó la programación oficial del evento:

Alana Flores (México) vs Flor Vigna (Argentina)

Mario Bautista vs Aaron Mercury

Karely Ruiz vs Kim Shantal

Milica vs Rival por definir

Víctor Ordoñez “Lonche” vs Guillermo Peña “Willito”

Abraham “El Abrahaham” Flores vs Nando

La combinación de influencers, creadores digitales y figuras mediáticas convirtió a Supernova Génesis en uno de los eventos más comentados del año.

¿Dónde ver las peleas en vivo?

La transmisión estará dividida en dos etapas y varias plataformas.

Entre las 16:00 y 19:00 horas (tiempo del centro de México), los canales oficiales de YouTube, Twitch, Facebook y TikTok emitirán gratuitamente parte de los enfrentamientos preliminares.

Después, a partir de las 19:00 horas, la función continuará exclusivamente por Netflix, donde se presentarán las peleas principales. Entre ellas destacan los combates de Alana Flores, Karely Ruiz, Mario Bautista y Lonche.

El escenario del evento será la Arena Ciudad de México, sede elegida para reunir boxeo de entretenimiento, música en vivo y creadores de contenido. Además de las peleas, el programa incluirá actuaciones musicales encabezadas por Carín León y Ozuna, mezclando regional mexicano con género urbano.

También fueron anunciados Oscar Maydon, Víctor Mendivil y Omar Camacho, quienes aportarán presencia del movimiento regional y corridos tumbados.

Conductores e invitados especiales

La conducción del espectáculo estará a cargo de Berth O! y Juan Guarnizo, dos figuras conocidas dentro del entorno digital. En los comentarios participará La Cotorrisa, integrada por Ricardo Pérez y Slobotzky, quienes estarán presentes durante la cobertura y análisis de los combates. Además, se confirmó la presencia de Alexis Omman como invitado especial.

Lo que parecía una baja sensible terminó agregando un nuevo factor de interés al espectáculo. La incógnita sobre la nueva rival de Milica mantiene la conversación encendida justo antes del inicio.

Con peleas virales, artistas invitados y transmisión multiplataforma, Supernova Génesis 2026 buscará convertir una modificación inesperada en uno de los momentos más comentados de la noche.

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BB