“Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes” llegará a Cinemex; ¿Cuándo se estrenará en México?

A casi una década de la partida de Juan Gabriel, el legado del llamado Divo de Juárez volverá a la pantalla grande con una versión restaurada de “Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes”, una producción que busca recordar al artista y acercar a nuevas generaciones uno de los conciertos más emblemáticos en la historia de la música mexicana.

La cinta llegará a las salas de Cinemex con una edición especial que incluye imagen remasterizada, audio en Dolby Atmos y material inédito, ofreciendo una experiencia renovada para los seguidores del cantante.

¿Cuándo se estrena “Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes”?

La nueva versión del concierto se estrenará el 28 de agosto de 2026, una fecha elegida por su significado, ya que conmemora el décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel.

La película estará disponible en más de 250 salas de cine en México, además de proyectarse en complejos seleccionados de Estados Unidos y Latinoamérica, bajo la distribución de Cinemex Alternativo.

Para quienes deseen asegurar su lugar, la preventa de boletos comenzará el 28 de julio.

CORTESÍA

Una edición restaurada con material nunca antes visto

La reedición y remasterización del concierto estuvo a cargo de la directora y artista visual María José Cuevas, reconocida por dirigir la serie documental “Debo, puedo y quiero", en colaboración con la casa productora Mezcla, responsable también de supervisar el proceso de restauración.

El proyecto, producido por Sony Music Vision México, incorpora una introducción inédita con imágenes de los ensayos previos al histórico recital, además de una restauración visual y sonora que busca ofrecer una experiencia cinematográfica de alta calidad.

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Un concierto que sigue reuniendo multitudes

La vigencia de Juan Gabriel quedó demostrada en noviembre del año pasado, cuando un corte previo de este mismo concierto fue proyectado de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, donde reunió a 170 mil personas, convirtiéndose en uno de los eventos musicales con mayor convocatoria en el país.

El interés por su obra también se refleja en las plataformas digitales. Actualmente, el intérprete registra más de 14.2 millones de oyentes mensuales en Spotify, consolidándose como uno de los artistas mexicanos más escuchados a nivel internacional.

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NA