Josh Hutcherson explicó que su “primera experiencia de decepción, fracaso y rechazo” llegó alrededor de los 24 o 25 años, un momento que marcó un antes y un después en su vida profesional. Hasta entonces, su camino había sido relativamente estable: desde niño encadenó proyectos importantes y parecía haber encontrado un ritmo de trabajo constante. Sin embargo, al finalizar la saga que lo llevó a la fama mundial, la situación cambió drásticamente.

Ese golpe de realidad lo obligó a replantear cómo entendía su lugar en la industria. Tras años en los que obtener un papel casi siempre era resultado seguro de una audición, comenzó a enfrentarse a negativas continuas y a un silencio que nunca había experimentado. “Fue como una cadena de llamadas sin respuesta, sin ofertas, haciendo audiciones pero sin conseguir el papel”, recordó.

Desde muy joven, Hutcherson se acostumbró a un escenario poco común en Hollywood: un trabajo constante y sin grandes tropiezos. Su participación en películas como Zathura: Una aventura espacial y El puente a Terabithia lo posicionó rápidamente, pero el verdadero salto llegó cuando encarnó a Peeta Mellark en Los Juegos del Hambre, un éxito global que lo ubicó en el centro de la atención mediática.

Esa trayectoria ascendente le dio la impresión de que el impulso continuaría. Como él mismo admitió en el pódcast Dinner’s On Me, conducido por Jesse Tyler Ferguson, nunca se preparó para un escenario adverso: “Nunca aprendí a rechazar. Solo conocí el éxito desde los 9 años hasta los 24”.

ARCHIVO/INFORMADOR

La caída inesperada

Concluida la franquicia en 2015, Hutcherson pensaba que participar en una producción tan influyente aseguraría nuevas oportunidades. Pero la realidad resultó completamente diferente. Las propuestas dejaron de llegar, las audiciones no se concretaban y una sensación de invisibilidad comenzó a instalarse en su día a día laboral.

El actor confesó que trabajar junto a figuras como Jennifer Lawrence y Philip Seymour Hoffman alimentó una falsa impresión de seguridad:

"Porque 'Los Juegos del Hambre' preparó el terreno. La industria es muy complicada porque te preparan de una manera que te dice: 'Has llegado. Ahora estás trabajando con Jennifer Lawrence y Philip Seymour Hoffman, y estás en esta película que recauda miles de millones de dólares, eres el segundo protagonista’”.

Esa certeza se desmoronó cuando descubrió que nada garantiza la permanencia en Hollywood, ni siquiera haber sido parte de una de las sagas más taquilleras de la década. “Es como: '¡Guau! Tengo una carrera que he tenido desde los 9 años. Siempre ha funcionado. Siempre me han elegido'”, explicó sobre ese periodo lleno de incertidumbre.

Superada esa etapa oscura, el intérprete logró retomar el ritmo de trabajo con mayor firmeza. Producciones recientes como I Love L.A. (HBO) y Five Nights at Freddy’s 2 lo han devuelto a un escenario profesional más estable.

Pese a los altibajos, su apego a la saga que lo convirtió en un rostro reconocido en todo el mundo permanece intacto. En una conversación con Variety, afirmó que estaría encantado de regresar al universo de Los Juegos del Hambre si se presentara la oportunidad:

"Me encantaría volver al set con Francis, con Jen, con Liam, con Woody", dijo. "No me costaría nada convencerme. Estaría allí en un abrir y cerrar de ojos".

BB