El 12 de diciembre de 1952, la cartelera del espectáculo en México fue dedicado a la Virgen de Guadalupe, en recintos como el Teatro Lírico, ubicado en la calle República de Cuba, a unos pasos del Zócalo de la Ciudad de México, ahí, los ídolos de la Época de Oro del cine mexicano, Jorge Negrete y Pedro Infante interpretaron un canto dedicado a la Morenita del Tepeyac, sin embargo, el espectáculo no salió como se esperaba.

Manuel Esperón y Ernesto Cortázar compusieron el popular canto "La Guadalupana" ("Carta a mi Virgen"), el cual se popularizó gracias a su difusión en radio y televisión, dicho tema iba a ser cantado por Negrete e Infante cuando ambos se presentaron por una corta temporada en el Lírico, ahí, Esperón fue el director musical.

En varias entrevistas, Esperón contó que ni Jorge ni Pedro se aprendieron la letra en tiempo y forma , a pesar de que les advirtió que la letra del tema era larga y que no iban a contar con apuntador.

"Llegó el momento del debut, Pedro cantó muy bien su parte, lo mismo sucedió con Negrete, pero a la hora del dúo se les olvidó a ambos", recordó.

La falla de los protagonistas de "Dos tipos de cuidado" les valió una rechifla del público después de que empezaron a leer la letra de la canción en pleno escenario.

"Ahí fue cuando el público se descompuso se les echó encima con abucheos y silbidos, pues por muy ídolos que fueran, para el pueblo mexicano la Virgen de Guadalupe es intocable".

La falla también les valió un fuerte regaño de Esperón cuando terminó la función y los fue a buscar en el camerino de Jorge donde también se encontraba Pedro.

Letra de "La Guadalupana"

Desde el cielo, una hermosa mañana

Desde el cielo, una hermosa mañana

La Guadalupana, la Guadalupana

La Guadalupana bajó al Tepeyac

La Guadalupana, la Guadalupana

La Guadalupana bajó al Tepeyac

Suplicante, juntaba sus manos

Suplicante, juntaba sus manos

Y eran mexicanos, y eran mexicanos

Y eran mexicanos, su porte y su faz

Y eran mexicanos, y eran mexicanos

Y eran mexicanos, su porte y su faz

Su llegada llenó de alegría

Su llegada llenó de alegría

De luz y armonía, de luz y armonía

De luz y armonía todo el Anáhuac

De luz y armonía, de luz y armonía

De luz y armonía todo el Anáhuac

Junto al monte, pasaba Juan Diego

Junto al monte, pasaba Juan Diego

Y acercóse luego, y acercóse luego

Y acercóse luego, al oír cantar

Y acercóse luego, y acercóse luego

Y acercóse luego, al oír cantar

Juan Dieguito, la Virgen, le dijo

Juan Dieguito, la Virgen, le dijo

Este cerro elijo, este cerro elijo

Este cerro elijo para hacer mi altar

Este cerro elijo, este cerro elijo

Este cerro elijo para hacer mi altar

En la tilma, entre rosas pintadas

En la tilma, entre rosas pintadas

Su imagen amada, su imagen amada

Su imagen amada, se dignó dejar

Su imagen amada, su imagen amada

Su imagen amada se dignó dejar

Desde entonces, para el mexicano

Desde entonces, para el mexicano

Ser Guadalupano, ser Guadalupano

Ser Guadalupano es algo esencial

Ser Guadalupano, ser Guadalupano

Ser Guadalupano es algo esencial.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV