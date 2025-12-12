La pintura que presentó “Star Wars” al mundo hace casi cinco décadas volvió a convertirse en noticia al venderse por 3 millones 875 mil dólares en una subasta celebrada ayer, estableciendo un nuevo récord para un objeto de recuerdo de la franquicia.

La obra, realizada en acrílico y aerógrafo por el artista y diseñador de carteles cinematográficos Tom Jung, es considerada el primer vistazo oficial a la galaxia creada por George Lucas y un punto de partida visual para el fenómeno cultural que transformaría la historia del cine.

La pieza apareció por primera vez en anuncios de periódicos el 13 de mayo de 1977, apenas unos días antes del estreno de la épica espacial. Esa primera imagen llamó la atención del público estadounidense y se convertiría pronto en un emblema inconfundible. Fue utilizada en vallas publicitarias, anuncios de revistas, programas de teatro y múltiples materiales promocionales, convirtiéndose en una referencia estética clave de la saga.

“Para la mayor parte de Estados Unidos, esta fue la primera vez que vislumbraron la galaxia muy, muy lejana”, explicó Charles Epting, director de consignaciones de cultura pop e históricas en Heritage Auctions, al presentar la obra en la subasta.

El productor Gary Kurtz, figura fundamental en la realización de “Star Wars”, conservó la pintura original desde finales de los años setenta. Durante años la mantuvo colgada en la pared de su oficina antes de entregarla a su hija, quien finalmente decidió ponerla en venta. La puja inició en un millón de dólares, pero rápidamente escaló debido al enorme interés de coleccionistas y fanáticos. El comprador, cuya oferta ganadora llegó a través del sitio web de la casa de subastas, prefirió mantener su identidad en privado.

Con esta venta, se alcanzó un nuevo récord histórico: la pintura se convirtió en el objeto más caro jamás vendido relacionado con la franquicia, superando incluso el sable de luz de “Darth Vader”, que había alcanzado 3.6 millones de dólares. También es, hasta ahora, el cartel de película más costoso de la historia.

Desde su debut en 1977, la saga protagonizada originalmente por Mark Hamill como “Luke Skywalker” ha generado secuelas, precuelas, series, novelas y una comunidad global de seguidores cuyo entusiasmo continúa alimentando el legado de la franquicia. La venta de esta pintura histórica confirma, una vez más, que la Fuerza -al menos en el mercado del coleccionismo- sigue más viva que nunca.

AP

Detalles de la obra que marcó a la saga

La importancia de la obra no se limita a su valor monetario. Desde su creación, la pintura sintetizó el espíritu épico y la estética heroica que definiría a “Star Wars”. En ella, un joven “Luke Skywalker” levanta un sable de luz detrás de “la princesa Leia”, mientras “Darth Vader” se alza amenazante en el fondo. En el extremo opuesto, un escuadrón de cazas estelares X-wing lanza un ataque. También aparecen “Han Solo” y “Skywalker” recibiendo medallas, un gesto que evocaría escenas del filme.

En la esquina inferior derecha se encuentran “R2-D2” y “C-3PO”, quienes fueron añadidos en el último momento, según explicó Epting.

Los icónicos robots no figuraban en las primeras reproducciones y se integraron posteriormente, cuando la obra se utilizó para el cartel oficial y la valla publicitaria alrededor del estreno. Aunque no se conoce con exactitud la fecha de esta modificación, ocurrió aproximadamente en junio o julio de 1977, de acuerdo con los registros analizados por Heritage Auctions.

“Es posible observar la evolución de esta pieza y cómo estaban decidiendo qué era importante incluir, qué íbamos a representar, qué iba a atraer a la gente”, señaló Epting al describir el proceso creativo que acompañó la producción del cartel.

Más allá de su estética, la obra se ha convertido en un símbolo cultural. “La pintura no es solo un objeto de recuerdo cinematográfico, sino también un artefacto histórico estadounidense”, dijo Epting.

Para él, el elemento que impulsa su valor no es únicamente la nostalgia, sino la conexión emocional que millones de personas han construido con “Star Wars” a lo largo de casi medio siglo.

“Quien haya visto estas películas o los materiales de mercadotecnia que las rodearon… uno ve esta pieza y su corazón comienza a acelerarse”, afirmó.

CT