José Eduardo Derbez opina sobre los escándalos actuales entre sus padres

José Eduardo Derbez se pronunció recientemente sobre las diferencias que han sido tema de conversación pública entre sus padres, dejando en claro que su postura está guiada por el respeto y el afecto hacia ambos.

El actor explicó que entiende que cada uno de ellos tiene su propia historia y experiencias personales. “Yo de verdad a los dos los amo y los respeto (…) son cosas en las que yo no me meto, que pasaron hace mucho tiempo y están bien si quieren seguir hablando”, comentó ante los medios. Incluso, expresó que lo ideal sería que su madre y su padre mantuvieran una mejor relación, al señalar que “deberían de ser mejor amigos ellos dos, mejor”.

Al ser interrogado sobre las recientes declaraciones de Victoria Ruffo en torno a Eugenio Derbez, José Eduardo indicó que se trata de temas que no son nuevos y que ya han sido abordados en distintas ocasiones. “Son muchas cosas, temas que todos se han hablado… ya no hay nada más que hablar, fue hace muchos años”, afirmó.

Respecto a si alguna vez su madre le habló de forma negativa sobre su padre, el actor fue claro al negarlo. Señaló que ella “nunca me habló mal de mi papá” y añadió que este tema lo ha reflexionado incluso con su esposa, Paola Dalay. En ese sentido, compartió que, ante una eventual separación, considera importante que los padres prioricen el bienestar de los hijos y eviten hablar mal el uno del otro.

De esta manera, José Eduardo Derbez dejó clara su posición frente a las rencillas del pasado, subrayando que su enfoque se basa en el cariño que siente por sus padres y en el entendimiento de que se trata de situaciones ocurridas hace muchos años.

