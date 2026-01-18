Yeison Jiménez predijo su muerte semanas antes del accidente

La tragedia aérea ocurrida el 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá, que cobró la vida del cantante colombiano Yeison Jiménez, generó una profunda conmoción en el ámbito de la música popular. El artista, de 34 años, viajaba en una avioneta con destino a Medellín cuando la aeronave no logró elevarse correctamente tras el despegue y terminó cayendo en una zona rural entre Paipa y Duitama. En el accidente murieron también cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto.

Cómo fue que Yeison predijo su muerte

Tras conocerse el siniestro, resurgieron declaraciones que Jiménez había hecho semanas antes y que hoy adquieren un significado inquietante. En una entrevista grabada poco tiempo antes de su fallecimiento, el cantante habló abiertamente sobre una serie de sueños recurrentes en los que se veía involucrado en un accidente aéreo, relatos que ahora han captado la atención de la opinión pública.

El testimonio fue difundido en el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, apenas tres semanas antes del accidente. En esa conversación, Jiménez explicó que había tenido tres sueños similares relacionados con un vuelo que terminaba de forma trágica. Según sus propias palabras:

“Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión…”.

El artista detalló que en esos sueños se repetían ciertos elementos. En varios de ellos, se veía pidiéndole al piloto que diera una vuelta adicional antes de despegar. En uno en particular, incluso se observaba a sí mismo y a los demás pasajeros sufriendo un accidente fatal que posteriormente aparecía reflejado en las noticias.

Al profundizar en los episodios oníricos, Jiménez explicó que los primeros ocurrieron mientras se encontraba de gira en España. Uno de los relatos más claros incluía una escena específica que él mismo describió así:

“Yo he soñado dos veces en España, en gira en España, que yo llego a Olaya, en Medellín, que el capitán me dice: ‘estamos listos’ y yo le digo que le dé una vueltica al avión y vuelva…”.

En otro de los sueños, narrado también durante esa entrevista, el cantante recordaba una falla técnica poco después del despegue. La aeronave no conseguía elevarse con normalidad y la situación se tornaba emocionalmente intensa, al punto de que él decía observar paisajes y recuerdos de su vida mientras el avión presentaba dificultades.

Jiménez también vinculó estos sueños con una experiencia real que había vivido tiempo atrás, cuando un vuelo en el que viajaba presentó problemas técnicos minutos después de despegar. En aquella ocasión, la aeronave regresó a la pista sin que se produjeran consecuencias fatales, aunque el episodio dejó una fuerte impresión en él.

Las premoniciones que se volvieron realidad

Luego del accidente ocurrido en Boyacá, las coincidencias entre esos relatos y lo sucedido el 10 de enero cobraron especial relevancia. De acuerdo con los reportes preliminares y las investigaciones oficiales, la avioneta no alcanzó la altitud necesaria tras despegar del aeropuerto de Paipa y terminó estrellándose en una zona rural. La Aeronáutica Civil de Colombia expresó su pesar por la pérdida de vidas humanas y lamentó el siniestro.

La aeronave cayó poco después de iniciar el vuelo rumbo a Medellín, ciudad donde el cantante tenía programada una presentación. Tras el impacto, la avioneta quedó completamente calcinada, y las autoridades confirmaron que todos los ocupantes fallecieron en el lugar.

En redes sociales y distintos medios de comunicación, seguidores y usuarios han retomado las palabras de Yeison Jiménez, señalando la similitud entre sus sueños y el desenlace del accidente, al que algunos se han referido como una posible “premonición”. Estas declaraciones, hechas en vida por el propio artista, han añadido un elemento particularmente impactante a la tragedia que enluta a la música popular colombiana.

