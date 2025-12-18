Jaime Camil se convierte en "Tronchatoro" para la obra "Matilda"

La historia de Matilda tiene su origen en el libro homónimo del escritor británico Roald Dahl (1916–1990), autor de títulos fundamentales de la literatura infantil como Charlie and the Chocolate Factory, James and the Giant Peach y The Witches, obras que posteriormente fueron adaptadas al cine con gran éxito. Con el paso del tiempo, el relato de la niña prodigio se consolidó como un referente dentro de la cultura popular.

En su versión teatral, Matilda fue transformada en musical por Dennis Kelly, responsable del libreto, y por el músico y comediante australiano Tim Minchin, quien creó la música y las letras. Esta adaptación se estrenó en el West End de Londres en 2011 y llegó a Broadway en 2013, donde amplió su reconocimiento internacional.

Ahora, la historia dará un nuevo paso al llegar a México bajo la producción teatral de Alejandro Gou. El montaje se presentará en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México durante 12 semanas, con funciones de viernes a domingo, a partir del próximo 13 de marzo.

La dirección de la puesta en escena estará a cargo de Nick Evans, conocido por su trabajo al frente de la versión teatral de Jesucristo Súper Estrella. Uno de los anuncios que más ha llamado la atención es la participación de Jaime Camil, quien interpretará a la señorita Tronchatoro, la estricta y peculiar directora de la escuela.

Más estrellas confirmadas en el elenco

El elenco se completa con Ricardo Margaleff y Verónica Jaspeado como los señores Wormwood, los padres de Matilda; María Elisa Gallegos y Gloria Aura, quienes alternarán el papel de la señorita Miel, maestra y aliada de la protagonista; y Gicela Sehedi en el rol de la señora Phelps, personaje clave en el descubrimiento del valor de la lectura y la imaginación.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster y en las taquillas del teatro. La preventa se llevará a cabo del 15 al 18 de diciembre.

