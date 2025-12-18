Aunque Bad Bunny ha conquistado la Ciudad de México con su serie de conciertos, en la última de sus presentaciones un mexicano le robó el protagonismo: Gael García Bernal.

El actor asistió al concierto que el reggaetonero ofreció este martes en el Estadio GNP Seguros, y su aparición no pasó desapercibida, sobre todo por lo bien que la pasó.

En videos que ya se han vuelto virales en redes sociales, se puede ver al protagonista de Amores perros entre los asistentes, sonriente y gozando de la música.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que, en un momento de la velada, Gael se olvidó de la pena y del público y decidió sacar sus mejores pasos y "perrear" al son de Benito.

Las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios no sólo destacaron los movimientos del "Charolastra", también se dijeron molestos con el hecho de que no fuera invitado a la famosa casita:

"Gael nos representa. Atte: los cuarentones", "El que debió haber estado en la casita", "Ya con pasos de viejito", "Sigue viéndose como un papucho, aún con esos pasos de jubilado", "El tío Gael sacando los permitidos", "Estos si deben de estar en la casita y no puro influencer", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La asistencia de Gael no se trató de mera casualidad, y es que mantiene una buena relación con el llamado "Conejo malo". Recordemos que trabajaron juntos en la cinta Cassandro; incluso, la escena en la que comparten un beso generó gran polémica.

