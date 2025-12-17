Lee Dong Wook, el actor coreano y una de las figuras más reconocidas del entretenimiento asiático, llegará por primera vez a México como parte de su Fanmeeting Tour: “My Sweet Home” , un evento esperado por sus seguidores alrededor del mundo.

Con una carrera que abarca más de dos décadas, Lee Dong Wook ha logrado consolidarse como uno de los actores más reconocidos de Corea del Sur, gracias a su versatilidad actoral. Su popularidad internacional creció tras protagonizar el drama “Goblin” (2016), donde interpretó a Wang Yeo, Ángel de la Muerte (la Parca), un personaje que marcó un antes y un después en su trayectoria.

Diversas producciones fortalecieron su base de fans en Latinoamérica, región donde el consumo de dramas coreanos ha aumentado notablemente en los últimos años. Por ello, a continuación te compartimos todo lo que debes saber para poder asistir al Fanmeeting Tour de Lee Dong Wook en México.

Fecha y recinto

El evento está programado para 14 de abril de 2026 en el Teatro Metropólitan, uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México (CDMX), donde suelen hacerse este tipo de eventos y el actor convivirá de manera cercana con su fandom mexicano.

El encuentro en México, organizado por OCESA, promete ser una experiencia íntima y especial, con dinámicas, charlas y momentos dedicados exclusivamente a sus seguidores. Este tipo de eventos se ha convertido en una de las formas más cercanas de interacción entre las estrellas coreanas y su público nacional e internacional.

Venta de boletos y precios

En cuanto a la venta de boletos, OCESA compartió la información a través de sus redes sociales. La preventa se llevará a cabo el lunes 22 de diciembre a las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el martes 23 de diciembre a las 11:00 horas, tanto en Ticketmaster como en las taquillas del recinto.

Los precios , más cargos por servicio de Ticketmaster, serán los siguientes:

A/AA (Naranja): $3,900

B (Amarillo): $3,200 – $3,840

C (Azul): $2,800 – $3,360

D (Celeste): $1,800 – $2,130

E (Lila): $1,300 – $1,510

La visita de Lee Dong Wook a México no sólo marca un momento histórico para sus fans, sino que también confirma el creciente interés de artistas asiáticos por conectar con el público latino. Todo apunta a que en el Teatro Metropólitan los amantes de los k-dramas clásicos vivirán una noche inolvidable.

