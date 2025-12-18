¿Alfredo Olivas se retira de la música? Esto es lo que se sabe al momento

El reconocido cantante sonorense de regional mexicano, Alfredo Olivas ha generado mucha atención pues en distintos medios y redes sociales se especula con un retiro de los escenarios. El cantante y acordeonista se encuentra presentándose en distintos espacios del país como parte de su tour “V1V0”, el cual termina gira en Jalisco para un estelar dentro de la Feria de Arandas.

A través de redes sociales, Olivas dio a conocer a sus fans que tras las presentaciones que forman parte del tour "V1V0" que se encuentra celebrando sus últimas fechas, se tomará una pausa de los escenarios y la música. Es decir, la interrupción comenzará el próximo 10 de enero luego del concierto mencionado.

La decisión que tomó Olivas estaría fundamentada en una serie de problemas. Así lo dijo a través de un video subido a través de redes sociales y que posteriormente fue eliminado. Aunque entre las personas que vieron el video lograron capturar el momento y lo ha compartido a través de redes sociales. Esto dijo el cantante

"A partir de ahí (del concierto en Arandas) tomamos un receso no sé hasta cuándo, no sé hasta dónde, pero vamos a replantear muchas, muchas cosas del ámbito, de la vida. Lo necesitamos, mi gente" concluye Olivas un mensaje en el que comenzó quejándose por la situación que ha vivido en los escenarios últimamente. “Me encuentro 'nefastiado' por esta situación, y cuando estoy arriba del escenario no me puedo defender, no puedo dar noticias, señaló.

Este mensaje ha sido estudiado entre líneas por los fanáticos y usuarios de redes sociales quienes especulan con que alguna de las situaciones que afectarían al artista para tomar esta decisión sería la prohibición de corridos y la atención al contenido de sus letras. Aunque otro sector arguye que el artista de 32 años de edad estaría muy cansado físicamente con respecto al tour.

El anuncio llegó en medio de las presentaciones que Alfredo Olivas dio y dará en Ciudad de México en la Monumental Plaza de Toros México, la cual está ubicada a un lado del estadio Ciudad de los Deportes.

Hasta el momento el retiro aparenta ser temporal, por lo que habría que esperar mayor claridad de parte del querido cantante.

