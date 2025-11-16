“La Odisea”, la nueva superproducción de Hollywood

Una nueva adaptación cinematográfica de la obra literaria “La Odisea” está a punto de llegar a las salas de cine. Con una propuesta fresca y un presupuesto de casi 300 millones de dólares, esta cinta busca convertirse en una de las cintas más ambiciosas en la historia de Hollywood.Esta nueva entrega estará bajo la dirección y producción del británico Christopher Nolan, conocido por liderar proyectos de cine de gran envergadura, entre ellos la trilogía de “Batman: El Caballero de la Noche”, “El Origen” en 2010, “Interestelar” en 2014, “Dunkerque” en 2017 y la ganadora del Óscar a la Mejor Película, “Oppenheimer” en 2023.En los últimos días, se han revelado diferentes imágenes del elenco de la película, entre ellas algunas fotografías de Matt Damon, Tom Holland y Anne Hathaway. Esta cinta se grabó únicamente con cámaras IMAX, dándole una perspectiva más íntima a las escenas y cambiando la conexión con los espectadores. Entre los actores y actrices confirmadas para el reparto figuran:• Matt Damon como Odiseo. • Tom Holland como Telémaco (hijo de Odiseo). • Anne Hathaway como Penélope (esposa de Odiseo). • Zendaya. • Robert Pattinson. • Charlize Theron. • Lupita Nyong’o. • Jon Bernthal. • Mia Goth. • Elliot Page. • Benny Safdie.“La Odisea”, es un poema griego atribuido a Homero, el cual narra el largo e intrépido viaje de Odiseo por el mar Mediterráneo, mientras intenta regresar a su hogar en Ítaca, Grecia, con su hijo Telémaco y su esposa Penélope, tras ganar la Guerra de Troya.Durante su viaje, Odiseo se enfrenta a numerosas dificultades y desafíos, entre ellos una intensa batalla con el Dios de los mares y los terremotos Poseidón y su hijo, el cíclope Polifemo, una pelea con la temible bestia marina Escila, un enfrentamiento contra las engañosas sirenas, una charla reflexiva con la Diosa de la hechicería y la magia Circe, así como un encuentro desafortunado con la ninfa Calipso.Finalmente, el rodaje de esta adaptación inició a finales de enero de 2025 y de acuerdo con Universal Pictures llegará a las salas de cines el próximo 17 de julio de 2026.