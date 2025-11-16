“La Odisea”, la nueva superproducción de Hollywood

Una nueva adaptación cinematográfica de la obra literaria “La Odisea” está a punto de llegar a las salas de cine. Con una propuesta fresca y un presupuesto de casi 300 millones de dólares, esta cinta busca convertirse en una de las cintas más ambiciosas en la historia de Hollywood.

Esta nueva entrega estará bajo la dirección y producción del británico Christopher Nolan, conocido por liderar proyectos de cine de gran envergadura, entre ellos la trilogía de “Batman: El Caballero de la Noche”, “El Origen” en 2010, “Interestelar” en 2014, “Dunkerque” en 2017 y la ganadora del Óscar a la Mejor Película, “Oppenheimer” en 2023.

Lanzan primer vistazo de elenco

En los últimos días, se han revelado diferentes imágenes del elenco de la película, entre ellas algunas fotografías de Matt Damon, Tom Holland y Anne Hathaway. Esta cinta se grabó únicamente con cámaras IMAX, dándole una perspectiva más íntima a las escenas y cambiando la conexión con los espectadores. Entre los actores y actrices confirmadas para el reparto figuran:

• Matt Damon como Odiseo.

• Tom Holland como Telémaco (hijo de Odiseo).

• Anne Hathaway como Penélope (esposa de Odiseo).

• Zendaya.

• Robert Pattinson.

• Charlize Theron.

• Lupita Nyong’o.

• Jon Bernthal.

• Mia Goth.

• Elliot Page.

• Benny Safdie.

¿De qué trata “La Odisea”?

“La Odisea”, es un poema griego atribuido a Homero, el cual narra el largo e intrépido viaje de Odiseo por el mar Mediterráneo, mientras intenta regresar a su hogar en Ítaca, Grecia, con su hijo Telémaco y su esposa Penélope, tras ganar la Guerra de Troya.

Durante su viaje, Odiseo se enfrenta a numerosas dificultades y desafíos, entre ellos una intensa batalla con el Dios de los mares y los terremotos Poseidón y su hijo, el cíclope Polifemo, una pelea con la temible bestia marina Escila, un enfrentamiento contra las engañosas sirenas, una charla reflexiva con la Diosa de la hechicería y la magia Circe, así como un encuentro desafortunado con la ninfa Calipso.

Finalmente, el rodaje de esta adaptación inició a finales de enero de 2025 y de acuerdo con Universal Pictures llegará a las salas de cines el próximo 17 de julio de 2026.

