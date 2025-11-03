El mundo creado por Stephen King vuelve a cobrar vida con It: Welcome to Derry, una nueva serie que explora los orígenes del infame payaso Pennywise en la inquietante ciudad de Derry, Maine. La producción profundiza en los primeros años del mal que marcó a generaciones de lectores y espectadores.

Bajo la dirección y producción de Andy Muschietti (responsable de las dos películas anteriores), la serie no solo promete escenas escalofriantes, sino también un retrato más humano y social de la época. Ambientada en la década de los sesenta, incorpora elementos históricos como el racismo, la Guerra Fría y los temores colectivos que definieron a esa generación.

Bill Skarsgård regresa para interpretar a Pennywise, retomando el papel que lo convirtió en una de las figuras más icónicas del cine de terror contemporáneo. En esta entrega, los seguidores podrán conocer cómo surgió la oscuridad en Derry mucho antes de los sucesos mostrados en las películas.

La historia detrás de It: Welcome to Derry

Ubicada en 1962, la trama transcurre 27 años antes de los acontecimientos narrados en It y funciona como una precuela directa del universo creado por King. La historia se centra en la familia Hanlon (Leroy, Charlotte y su hijo), quienes llegan a Derry buscando empezar de nuevo tras el servicio militar de Leroy. Sin embargo, su llegada coincide con la desaparición de un niño del vecindario, hecho que desata una serie de sucesos extraños que marcarán el inicio del horror.

A lo largo de los episodios, se presentan nuevos personajes, tanto adolescentes como adultos, que deberán enfrentar al mal sin precedentes. La serie también incluye referencias y fragmentos del libro original para mostrar cómo la maldad ha resurgido en Derry a lo largo de los siglos.

Además de ahondar en la mitología de Pennywise, la narrativa examina su relación con la ciudad y la manera en que se alimenta de los miedos y fragilidades emocionales de sus víctimas, todo dentro del contexto histórico y social de los años sesenta.

Número de capítulos y fechas de estreno

La primera temporada de It: Welcome to Derry está compuesta por ocho episodios, que serán lanzados de manera semanal en la plataforma HBO Max. Cada uno tiene una duración aproximada de una hora, lo que permite desarrollar con detalle la atmósfera de suspenso y los giros narrativos.

Calendario de estrenos:

Episodio 1: 26 de octubre de 2025

Episodio 2: 31 de octubre de 2025 (especial de Halloween)

Episodio 3: 9 de noviembre de 2025

Episodio 4: 16 de noviembre de 2025

Episodio 5: 23 de noviembre de 2025

Episodio 6: 30 de noviembre de 2025

Episodio 7: 7 de diciembre de 2025

Episodio 8 (final): 14 de diciembre de 2025

Con esta precuela, el universo de Stephen King amplía su alcance, prometiendo mantener a los espectadores en tensión mientras revela los secretos más profundos de Derry y el origen del payaso más temido del cine.

BB