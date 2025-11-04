Cazzu está de vuelta en Argentina y, como parte de las celebraciones de Halloween, lo primero que hizo al pisar su tierra natal fue tatuarse el nombre de su hija , la pequeña Inti, aunque de una forma muy especial, pues, en el tatuaje, integró también el concepto que la ha llevado a triunfar como nunca en la música.

Después de los 6 conciertos que la argentina ofreció alrededor de la República Mexicana, regresó a Buenos Aires para subir al Movistar Arena, antes de hacer una pausa en su Latinaje en vivo, que volverá a los escenarios, a finales de este mes, cuando se presente en Santiago de Chile.

Mientras tanto, Julieta, nombre real de la cantante, se tomó un tiempo para festejar Halloween junto a Inti, motivo por el que se vistieron con largos vestidos negros y sombreros que representan a unas brujitas.

Pero, además de celebrar de la forma clásica, una de las primeras cosas que Cazzu llevó a cabo al llegar a su país, fue la de realizarse un nuevo tatuaje, el que dedicó a Inti.

Hace sólo unas semanas, en una entrevista que la intérprete de "Con otra" concedió a "GQ" confesó que, a pesar de que aún no tenía un tatuaje alusivo a su hija, tenía muchos deseos de tener un trazo significativo relacionado al gran amor que le inspira la pequeña.

"Todavía no tengo un tatuaje por mi hija, en breve voy a dedicarle un tatuaje, me encantaría. Hay una carita que hace ella, que me encantaría tenerla tatuada por siempre, mostrársela y que le dé vergüenza y que diga ‘mamá, ¿por qué hiciste eso?’", contó.

En ese momento, dijo que la idea que tenía era hacerse el rostro de Inti con un gesto que suele hacer, aunque finalmente no fue así, ya que se tatuó la palabra "Intinaje" , una mezcla entre el nombre de la pequeña y el título de su álbum más reciente.

Otro tatuaje que ha hecho en honor a uno de los integrantes de su familia fue dedicado a su hermana, Florencia Cazzuchelli, a quien le dicen de cariño Flor; ese fue su primer tatuaje.

"Mi primer tatuaje, del lado de atrás de la pierna, tengo una frase de una canción que le dediqué a mi hermana: ‘siempre vas a ser la flor más bella de mi jardín’", detalló.

