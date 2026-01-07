La entrega del premio a Mejor Película Internacional en la más reciente edición de los Critics Choice Awards generó una amplia conversación incluso antes de que iniciara la transmisión oficial de la gala. El reconocimiento fue concedido a “El agente secreto”, una producción brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho, pero el anuncio no se realizó desde el escenario principal, sino durante la alfombra roja, una decisión que despertó reacciones encontradas entre el público.

La explicación por parte de la organización estuvo relacionada con ajustes en el formato del evento. Este año, la ceremonia incluyó un total de 45 categorías (24 dedicadas al cine y 21 a la televisión), lo que llevó a los responsables a anunciar varios premios fuera de la transmisión en vivo. Dentro de esta reorganización, la categoría de "Mejor Película Internacional" quedó fuera de la entrega en escenario.

¿Quién es Kleber Mendonça Filho?

Kleber Mendonça Filho es un director de cine, guionista y productor brasileño nacido en Recife en 1968. Estudió periodismo en la Universidad Federal de Pernambuco y comenzó su trayectoria profesional como crítico de cine y periodista, escribiendo para medios como Jornal do Commercio, Folha de S. Paulo, revistas especializadas y su propio sitio web CinemaScópio.

Con el tiempo, Mendonça Filho pasó de la crítica cinematográfica a la creación de películas, empezando por cortometrajes y documentales antes de dirigir largometrajes. Su primer filme de ficción fue O Som ao Redor (Neighboring Sounds, 2012), que recibió reconocimiento internacional y fue considerado uno de los mejores del año por The New York Times.

Sus trabajos posteriores han consolidado su reputación en el cine mundial. Aquarius (2016) compitió en el Festival de Cannes y Bacurau (2019), co-dirigida con Juliano Dornelles, ganó el Premio del Jurado en Cannes, uno de los galardones más prestigiosos del festival.

Además de su labor como cineasta, Mendonça Filho ha sido programador de cine y director artístico de festivales importantes, como la Janela Internacional de Cinema de Recife, y ha estado involucrado con instituciones como el Instituto Moreira Salles.

En 2025, su película El agente secreto (The Secret Agent) fue presentada en competición oficial en el Festival de Cannes, donde obtuvo reconocimiento, incluyendo el premio a Mejor Director, lo que contribuyó a su presencia internacional y a su reciente aparición al recibir un galardón en la alfombra roja de los Critics Choice Awards.

En conjunto, Kleber Mendonça Filho es uno de los cineastas brasileños más influyentes de la actualidad, con una filmografía que combina crítica social, memoria histórica y creatividad narrativa, y que ha sido destacada tanto en festivales internacionales como entre la crítica especializada.

