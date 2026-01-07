El día de ayer, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Gerson Leos, quien fuera tecladista de la Banda MS. La noticia fue confirmada por la propia agrupación a través de sus redes sociales. En el mensaje, la banda expresó su profundo pesar por la pérdida de uno de sus integrantes y destacó su calidad humana y musical.

Mediante una publicación en Instagram, la Banda MS compartió un emotivo mensaje acompañado de una fotografía, en el que resaltaron el legado artístico de Gerson Leos, así como la cercanía que mantenía con sus compañeros y con todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado.

"Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino. De parte de toda la Banda MS y la familia Lizos. Descanse en paz", escribió la agrupación.

¿De qué murió Gerson Leos?

De acuerdo con los primeros reportes, el músico sufrió un desvanecimiento repentino mientras participaba en un partido de béisbol en el Club Deportivo Sarabia, ubicado en Mazatlán, Sinaloa. El encuentro formaba parte del Torneo Deportivo de Bandas, una convivencia organizada para fomentar el deporte entre músicos de distintas agrupaciones locales.

¿Quién fue Gerson Leos?

Gerson Leos tenía 36 años, era originario de Mazatlán, Sinaloa, y formaba parte de la Banda MS como tecladista, aunque su talento musical también incluía instrumentos como la guitarra y el clarinete.

A lo largo de su trayectoria se distinguió por su disciplina, versatilidad y compromiso con la música, cualidades que le valieron el respeto de colegas y seguidores.

Fuera de los escenarios mantenía un perfil discreto, pero quienes lo conocían destacaban su profesionalismo y calidad humana.

Estaba casado con la mezzosoprano Sarah Holcombe, con quien formó una familia durante más de una década, y era padre de tres hijos: Jorge, Rebeca y Daniel, con quienes compartía su afición por el béisbol.

Antes de integrarse a la Banda MS, Gerson Leos colaboró con varios proyectos musicales, entre ellos Espinoza Paz, la Falsa Orquesta Cubana y otras agrupaciones locales, dejando una huella importante en la escena musical de Mazatlán.

OB