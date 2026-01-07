Esta mañana miércoles 7 de enero, la cotización del dólar estadounidense muestra una tendencia a la baja. El tipo de cambio spot se encuentra en $19.97 pesos mexicanos por unidad, lo que implica una apreciación diaria de 0.11 por ciento respecto al cierre de ayer, cuando la cotización cerró en $19.95 pesos por unidad.

Dicha apreciación del peso se da en un contexto en el que la divisa estadounidense también muestra fortaleza de acuerdo con los datos generados por el Índice Dólar. La moneda estadounidense tuvo una subida marginal del 0.04 por ciento respecto al cierren.

Con respecto a la apertura de los mercados, seis de las dieciséis divisas seguidas por Bloomberg muestran avances frente al dólar. El peso mexicano ocupa una de las mejores posiciones al establecerse en el segundo lugar.

De acuerdo con analistas de Monex, el peso mexicano ha mostrado solidez luego de la racha de estabilidad del billete estadounidense.

Cabe destacar que este miércoles se publicarán diversos datos económicos que pueden reflejar el estado de las monedas. Entre ellas se encuentra la publicación de nóminas privadas de diciembre, incluyendo las cifras no manufactureros del Instituto de Gestión de Suministros.

Con respecto al tipo de cambio establecido por el Banco de México (Banxico) a través de la publicación del mismo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se estableció un tipo de cambio de 17.9697 pesos frente al dólar.

Esta es la cotización del dólar en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.10 18.50 BBVA Bancomer 17.11 18.24 Banorte 16.75 18.30 Banamex 17.43 18.43 Scotiabank 16.00 19.00



Recuerda que la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos se actualiza a lo largo del día y es influenciado de acuerdo con los acontecimientos que se presenten y que afecten el indicador económico.

Con información de Bloomberg

