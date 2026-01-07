Con el inicio del 2026, llega la carrera por los premios más codiciados del cine y la televisión. Los Golden Globes 2026 vuelven a colocarse como el primer termómetro de la temporada, ese momento en el que Hollywood ensaya lo que podría repetirse rumbo a los Oscar. Aquí te contamos cuándo, cómo y dónde seguir la entrega sin perder detalle.

La edición 83 de los Globos de Oro llega con un mapa claro de contendientes. One Battle After Another (Una batalla tras otra) encabeza las nominaciones en cine con nueve menciones, mientras que en televisión la tercera temporada de The White Lotus suma seis. Para México, el nombre es Guillermo del Toro, con Frankenstein compitiendo en categorías clave de Película y Dirección.

Este año habrá ausencias notables: Cynthia Erivo no asistirá por compromisos teatrales en Londres, aunque su trabajo en Wicked: For Good sigue entre lo más comentado.

Por segundo año consecutivo, la anfitriona será Nikki Glaser. Tras un debut bien recibido por la crítica, la comediante vuelve con un tono que promete humor directo y lectura fina del momento cultural.

¿Quiénes recibirán los premios honorarios?

En los premios honorarios, el Premio Carol Burnett será entregado a Sarah Jessica Parker por sus contribuciones a la televisión , particularmente por su trabajo como protagonista y productora en Sex and the City y sus continuaciones, una serie que fue reconocida en múltiples ocasiones por los Globos de Oro; mientras que el Premio Cecil B. DeMille se otorgará a Helen Mirren en reconocimiento a su carrera en cine y televisión, respaldada por décadas de trabajo y múltiples nominaciones y premios dentro de esta misma premiación.

Además de One Battle After Another de Paul Thomas Anderson, destacan Sentimental Value, Sinners de Ryan Coogler, Hamnet de Chloé Zhao, Frankenstein de Del Toro y Wicked: For Good de Jon M. Chu.

La cita es este domingo 11 de enero de 2026 , fecha que marca el pulso de lo que viene.

Como desde 1961, la ceremonia se realiza en el Beverly Hilton Hotel, uno de los escenarios más emblemáticos del glamour hollywoodense.

¿En dónde y a qué hora se podrá ver la premiación?

Inicio: 7:00 p.m. (tiempo del centro de México)

Duración aproximada: 3 horas

Final estimado: 10:00 p.m.

Dónde ver los Golden Globes 2026 en vivo

Televisión de paga: TNT

Streaming: HBO

AL