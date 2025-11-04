Kim Kardashian lleva su experiencia como abogada en su debut de la serie 'All´s Fair'

Kim Kardashian quien recientemente se ha graduado como abogada, llevará su experiencia personal en divorcios y su formación jurídica a la ficción en la nueva serie de drama legal ‘All´s Fair’ de Ryan Murphy (‘Todo Vale’), que va sobre un grupo de abogadas especializadas en la separación de parejas.

"Vengo de una familia donde mis padres se divorciaron cuando tenía 10 años. Como niña, lo viví de una manera, pero con el tiempo entendí que todo estaría bien. Mi propio divorcio fue diferente: divorciarse siendo soltera y sin hijos no es igual que hacerlo siendo madre" , explicó la celebridad estadounidense en una conferencia de prensa.

Kim interpretará a Allura Grant en la serie, que se estrena este martes, y que sigue a un grupo de abogadas que dejan un bufete dominado por hombres, para crear su propia firma.

"Me siento con conocimientos sólidos en derecho familiar y de divorcios... Me alegró poder aportarlos al personaje", comentó la empresaria, quien concluyó sus estudios en Derecho en el mes de mayo pasado siguiendo los pasos de su padre, Robert Kardashian, conocido por su papel como abogado en el famoso juicio de O.J. Simpson en 1995. En dicho juicio defendió al jugador profesional de fútbol americano, acusado por el asesinato de su exesposa Nicole Brown Simpson.

Kardashian aseguró que se preparó para la serie hablando con abogadas como Laura Wasser, con la que ya trabajó en sus dos divorcios, siendo el más polémico el que tuvo con el cantante y rapero Kanye West.

"Ella creció escuchando historias de situaciones locas en el derecho familiar. El simple hecho de consultar con alguien que tiene tanta variedad de historias de las que podemos inspirarnos fue realmente útil para nuestro programa", explicó Kris Jenner, la líder del clan Kardashian.

En la serie también participan Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts. Esta oportunidad presentó un reto actoral para Kardashian, quien ya había trabajado con Murphy en 'American Horror Story'.

"Al empezar esto sabía que estaba trabajando con mujeres que eran las mejores en lo que hacen. Así que mi trabajo era asegurarme de no hacer perder el tiempo a nadie y presentarme lo más preparada que pudiera" , confesó.

'All's Fair' se estrena este martes en las plataformas de Hulu en EU y en Disney+ internacionalmente.

KR