House of the Dragon: cuándo y dónde se estrena la tercera temporada

La guerra por el Trono de Hierro entra en una nueva etapa este domingo con el estreno de la tercera temporada de House of the Dragon. Si no recuerdas cómo terminó la historia hace casi dos años, este es el momento ideal para ponerte al día antes del regreso de una de las series más esperadas del año.

La Danza de los Dragones continúa con un reino al borde del colapso

Después de casi dos años de espera, House of the Dragon regresa este domingo con el estreno de su tercera temporada en HBO Max, donde el primer episodio estará disponible a partir de las 7:00 de la tarde (hora de la Ciudad de México).

La serie retoma la historia justo donde concluyó la segunda entrega, con la Danza de los Dragones completamente desatada. Los bandos encabezados por Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower se preparan para una guerra que amenaza con destruir a la poderosa Casa Targaryen.

El conflicto ya no parece tener vuelta atrás. Aunque existe un intento de negociación para evitar la destrucción de Desembarco del Rey, los diferentes frentes militares y las ambiciones personales hacen que la paz parezca cada vez más lejana.

Rhaenyra llega fortalecida con más dragones y el dominio del mar

La principal aspirante al trono sigue siendo Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D'Arcy, quien fue nombrada heredera por su padre, el rey Viserys I Targaryen. Su mayor respaldo continúa siendo Daemon Targaryen, quien dejó atrás sus aspiraciones personales para renovar su lealtad a Rhaenyra en plena guerra civil.

Además del apoyo político, el bando negro mantiene una importante ventaja estratégica gracias a Lord Corlys Velaryon, conocido como la Serpiente del Mar, cuya poderosa flota continúa controlando buena parte de los mares.

ESPECIAL/HBOMAX

En el aire también cuentan con una superioridad considerable.

Rhaenyra dispone de más de media docena de dragones, entre ellos:

Syrax, montado por la propia Rhaenyra.

Caraxes, bajo el mando de Daemon.

Vermax, utilizado por Jacaerys.

Moondancer, montado por Baela.

Silverwing, con Ulf el Blanco.

Vermithor, con Hugh Martillo.

Seasmoke, con Addam.

La llegada de nuevos jinetes de ascendencia valyria incrementa todavía más el poder del ejército negro, aunque algunos de ellos aún son figuras poco conocidas dentro del conflicto.

El bando verde mantiene su ejército, pero las divisiones internas aumentan

Mientras tanto, el llamado bando verde atraviesa uno de sus momentos más complicados. Aegon II Targaryen llegó al trono tras una combinación de tradición, ambición política y una interpretación equivocada de las últimas palabras del rey Viserys. Sin embargo, desde entonces su reinado no ha dejado de acumular tragedias.

Todo comenzó con la muerte de Lucerys Velaryon, hijo de Rhaenyra, a manos de Aemond Targaryen y su gigantesco dragón Vhagar. Como represalia, Daemon organizó un atentado que terminó cobrando la vida del pequeño Jaehaerys, heredero de Aegon II, aumentando aún más el odio entre ambas facciones.

Posteriormente, durante la batalla donde murió Rhaenys Targaryen, el propio Aemond atacó a su hermano Aegon, quien resultó gravemente herido y quedó prácticamente fuera de combate. Aunque Vhagar sigue siendo considerado el dragón más poderoso de la guerra, el bando verde enfrenta una clara desventaja numérica frente a los dragones de Rhaenyra.

A pesar de ello, conserva un importante poder militar gracias a la Casa Hightower, cuyos ejércitos avanzan hacia el norte bajo el liderazgo de Ser Criston Cole y Ser Gwayne Hightower. A ellos podría unirse Lord Jason Lannister, mientras que Tyland Lannister logró un acuerdo con la Tríarquía para atacar la flota de Corlys Velaryon.

Alicent pierde poder mientras nuevos movimientos cambian la guerra

La influencia de Alicent Hightower dentro del Consejo Verde prácticamente ha desaparecido. Su padre, Otto Hightower, ya no participa en las decisiones; Ser Criston se encuentra en campaña militar, y tanto Aegon como Aemond ignoran sus advertencias sobre las consecuencias de una guerra entre dragones.

Ante ese panorama, Alicent decide viajar en secreto a Rocadragón para negociar una posible rendición con Rhaenyra. Sin embargo, el acuerdo tendría un elevado costo político, ya que implicaría aceptar que Aegon debería ser ejecutado para consolidar definitivamente el derecho de Rhaenyra al Trono de Hierro.

Mientras tanto, Larys Strong realiza una de las maniobras más inesperadas al sacar en secreto a Aegon de la capital rumbo a Essos. Con ello evita que tanto Rhaenyra como Aemond puedan eliminar al rey, manteniendo abierta la disputa por la sucesión. Además, otros personajes podrían cambiar el rumbo del conflicto.

Entre ellos aparecen Alys Rivers, cuyas verdaderas intenciones siguen siendo un misterio en Harrenhal, y Rhaena Targaryen, quien emprende un viaje para intentar establecer un vínculo con el dragón salvaje Sheepstealer.

Puntos clave antes del estreno

Si planeas ver el primer episodio este domingo, esto es lo más importante que debes recordar:

House of the Dragon estrena su tercera temporada este domingo.

El episodio estará disponible en HBO Max desde las 7:00 p.m., hora de la Ciudad de México.

La guerra entre los bandos negro y verde ya comenzó oficialmente.

Rhaenyra posee superioridad en número de dragones y mantiene el apoyo de Corlys Velaryon.

El bando verde conserva un poderoso ejército terrestre, pero enfrenta profundas divisiones internas.

El destino de Aegon II sigue siendo una de las mayores incógnitas tras ser sacado en secreto de la capital.

Nuevos personajes y alianzas podrían modificar el equilibrio de poder durante la guerra.

Con ambos bandos reforzando sus alianzas, múltiples frentes abiertos y personajes moviendo piezas en secreto, la tercera temporada promete retomar la historia en uno de sus momentos más tensos.

Los seguidores de House of the Dragon volverán a presenciar la lucha por el Trono de Hierro, donde cada decisión puede alterar el destino de Poniente y definir quién sobrevivirá a la devastadora Danza de los Dragones.

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