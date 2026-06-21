La Casa del Dragón temporada 3: calendario de capítulos y a qué hora se estrena

Aunque el furor por el regreso de los Targaryen está en su punto más alto tras casi dos años de espera, los responsables de la exitosa producción de HBO ya tienen la mirada puesta en el cierre definitivo.

Recientemente, Ryan Condal, cocreador y showrunner de la serie, confirmó que este conflicto dinástico bajará el telón con una cuarta temporada , cumpliendo así con las estimaciones previas del autor George R. R. Martin y dando tranquilidad a los fans sobre la planeación de la historia.

Mientras ese final llega, la tercera entrega retoma la tensión exactamente donde la dejó su predecesora. La trama se sumerge de lleno en la etapa más cruenta de la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, situada casi dos siglos antes de los hechos de Juego de Tronos. De acuerdo con Condal, el público atestiguará cómo el orgullo, el ego y el ansia de poder provocan fracturas y traiciones incluso dentro de los propios bandos, explorando de cerca los oscuros efectos psicológicos que el Trono de Hierro ejerce sobre quienes ambicionan ocuparlo.

Un arranque monumental

Para dejar claro que esta es la temporada más grande jamás producida por el equipo, el primer episodio promete dejar sin aliento a los espectadores. El showrunner reveló que la nueva temporada abrirá fuego directamente con la "Batalla del Gaznate" (Battle of the Gullet), un enfrentamiento militar que cambiará el rumbo del continente.

La escala de esta secuencia es tan masiva que Condal no dudó en compararla con los combates más memorables de la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, asegurando que es un espectáculo sin precedentes en la historia de la pantalla chica. "Tienes que mostrar la batalla", sentenció, dejando en claro que no escatimaron recursos para llevar a la televisión la ferocidad descrita en las novelas.

El regreso de los rostros conocidos

Para esta intensa etapa del conflicto, el gigantesco elenco principal retoma sus papeles estelares.

Emma D'Arcy vuelve a encarnar a Rhaenyra Targaryen, dispuesta a defender su corona frente a la facción de los "Verdes", liderada por Aegon II (Tom Glynn-Carney) y Alicent Hightower, interpretada por Olivia Cooke. Junto a ellos, figuras de la talla de Matt Smith en su aclamado papel de Daemon Targaryen, Steve Toussaint, Rhys Ifans y Ewan Mitchell regresan para dar vida a las complejas intrigas y traiciones de la corte.

Horarios y fechas para no perderse ningún capítulo

La espera termina de manera oficial este domingo 21 de junio de 2026.

A partir de hoy, los fanáticos podrán sintonizar el inicio de la temporada 3 a través de la plataforma de streaming HBO Max. Como ya es costumbre para la cadena, la estrategia de lanzamiento será rigurosamente semanal para cada uno de los ocho capítulos, programando el gran final de temporada para el próximo 9 de agosto.

La programación oficial quedó establecida de la siguiente manera en los siguientes países de Latinoamérica:

México: 19:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Chile: 21:00 horas

Argentina: 22:00 horas

NG