Los seguidores de los personajes de Toy Story, las familias con pequeños y todo aquel que guste de las películas de animación, Toy Story 5 ya se puede ver en las salas de cine de la ciudad. Organiza una salida al cine y diviértete con las aventuras de Woody, Jessie y Buzz Lightyear.

Toy Story 5. ESPECIAL/DISNEY-PIXAR.

Los juguetes están de vuelta y la quinta película de Toy Story de Disney y Pixar, es una nueva trama.

Ahora, el propósito de jugar de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto del grupo se ve amenazado cuando se enfrentan a Lilypad, una nueva tableta que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para su niña, Bonnie.

Toy Story 5. ESPECIAL/DISNEY-PIXAR.

La película presenta la canción original I Knew It, I Knew You interpretada por Taylor Swift, compuesta y producida por Swift y Jack Antonoff cuenta con una banda sonora original de Randy Newman, quien regresa para musicalizar su quinta película de Toy Story.

Toy Story 5

De Kenna Harris y Andrew Stanton.

Estados Unidos, 2026.

XM