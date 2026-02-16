Lunes, 16 de Febrero 2026

Horóscopos Chino: Signos que tendrán suerte del 17 al 21 de febrero

Algunos signos del zodiaco oriental destacarán por recibir una racha particularmente favorable, con señales claras de avance, reconocimiento y estabilidad

Por: El Informador

En este periodo, la suerte no llegará por casualidad, sino como resultado de decisiones bien tomadas, intuición afinada y capacidad para actuar en el momento correcto. ESPECIAL

Durante la semana del 17 al 21 de febrero, las energías del Horóscopo Chino se mueven con especial intensidad, marcando un periodo clave para atraer oportunidades, resolver pendientes y abrir caminos en el ámbito profesional y personal. 

En este periodo, la suerte no llegará por casualidad, sino como resultado de decisiones bien tomadas, intuición afinada y capacidad para actuar en el momento correcto.

 A continuación, te presentamos cuáles serán los signos que brillarán con mayor fuerza y qué áreas de su vida se verán especialmente beneficiadas.

Dragón

El Dragón destaca esta semana por un fuerte magnetismo personal que atrae oportunidades y reconocimiento. Su energía aumenta, lo que favorece tanto la vida profesional como los vínculos personales si se mantiene enfocado en sus objetivos.

Mono

El Mono tendrá una semana particularmente afortunada gracias a su mente rápida y creativa. Resolverás asuntos pendientes con inteligencia y surgirán oportunidades que otros podrían pasar por alto. Esta capacidad de adaptación te pone en una posición de ventaja.

Cerdo 

Para el Cerdo, la suerte se manifiesta de forma constante y equilibrada. Llegan apoyos, gestos positivos y noticias alentadoras que mejoran tu ánimo y seguridad. Este signo verá resultados tangibles de esfuerzos previos.

Conejo

El Conejo vive una etapa de ligereza y resolución armoniosa. La energía emocional fluye con mayor claridad, lo que favorece acuerdos en lo laboral, familiar o afectivo. Es un buen momento para sanar relaciones y concretar objetivos con calma.

Perro

El Perro también recibe suerte, especialmente al redefinir alianzas y reconocer quién te apoya de verdad. Este proceso, aunque pueda incomodar al inicio, te trae claridad y fortaleza emocional al terminar la semana.

