¡Hilary Duff regresa a México! Esto es todo lo que debes saber del concierto

Este jueves 12 de febrero Ocesa nos despertó con la noticia del regreso de Hilary Duff a escenarios mexicanos como parte de su tour "The Lucky Me".

La cantante y actriz estadounidense se presentará en exactamente un año de hoy el viernes 12 de febrero del 2027 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

¿Cuáles son las fechas de venta de boletos?

Las preventas para el concierto de Hilary Duff como parte del The Lucky Me Tour se abrirán para tarjetahabientes de Banamex en distintos niveles de prioridad. En ese sentido, estas son las fechas que debes tomar en cuenta:

Venta Beyond : 16 de febrero apertura de la línea digital a las 9:00 horas

: 16 de febrero apertura de la línea digital a las 9:00 horas Preventa Priority : 17 de febrero apertura de la línea digital a las 9:00 horas

: 17 de febrero apertura de la línea digital a las 9:00 horas Preventa Banamex : 18 de febrero apertura de la línea digital a las 11:00 horas

: 18 de febrero apertura de la línea digital a las 11:00 horas Venta a Fans: 19 de febrero apertura de la línea digital a las 10:00 horas

19 de febrero apertura de la línea digital a las 10:00 horas Venta General: 20 de febrero apertura de la línea digital a las 11:00 horas

Para obtener un acceso a la Venta a Fans deberás registrarte en este enlace. El registro para la preventa cierra el 16 de febrero a las 17:00 horas, para que lo tengas en consideración. Toma en cuenta que dicho acceso debe estar ligado a tu cuenta de Ticketmaster para poder hacer el pago sin problemas.

Además, se permitirá el método de pago a tres meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex a partir de montos de 3 mil pesos para arriba.

