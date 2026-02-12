My Chemical Romance: Posible setlist de los conciertos en México

La banda estadounidense My Chemical Romance confirmó en mayo del año pasado su tan esperado regreso a México como parte de la gira The Black Parade North American Tour. Tras anunciar un concierto el viernes 13 de febrero de 2026, el grupo liderado por Gerard Way también tocará en nuestro país el sábado 14, con el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como escenario.

Originarios de Nueva Jersey, My Chemical Romance estará acompañado en ambos shows por la banda sueca The Hives, reconocida por su potente presencia en vivo, lo que promete un par de noches inolvidables para los fanáticos del rock alternativo y el post-hardcore.

El posible setlist de los conciertos de My Chemical Romance en México

Después de una serie de presentaciones que abarcó países de Sudamérica como Argentina, Chile, Perú y Colombia, el cuarteto se presentará en México y, al respecto, han comenzado a circular posibles setlists que la banda podría tocar cuando se presente en suelo azteca; se cree que, además de la interpretación completa del álbum "The Black Parade", como han hecho desde el inicio del homenaje a los 20 años del lanzamiento, también se tocarán alrededor de 10 canciones más del repertorio de la banda, las cuales podrían ser diferentes los dos días.

El setlist completo de "The Black Parade" contiene los temas:

The End Dead! This Is How I Disappear The Sharpest Lives Welcome to the Black Parade I Don't Love You House of Wolves Cancer Mama Sleep Teenagers Disenchanted Famous Last Words Blood The End (versión doble para cerrar el primer acto)

Además, otras canciones que podrían tocar, según lo que han hecho en otros países, son:

I'm Not Okay (I Promise) Our Lady of Sorrows The Foundations of Decay Bury Me in Black Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) Destroya Vampires Will Never Hurt You Helena Give 'Em Hell, Kid You Know What They Do to Guys Like Us in Prison It's Not a Fashion Statement, It's a Deathwish The Ghost of You DESTROYA Planetary (GO!) To the End

También se cree que la agrupación podría sorprender con otros temas menos comunes o que han tocado en pocas ocasiones, como I Never Told You What I Do for a Living, Demolition Lovers, Cemetery Drive, Skylines and Turnstiles, Headfirst por Halos, entre otros.

El regreso de My Chemical Romance a México

Tras una pausa de más de un año, My Chemical Romance anunció en noviembre de 2024 su regreso a los escenarios con la gira que inicialmente solo contemplaba fechas en 10 ciudades de Estados Unidos durante el verano de 2025. Sin embargo, en mayo se confirmó que la Ciudad de México también formará parte de esta nueva etapa en la historia de la banda.

El grupo está liderado por Gerard Way, reconocido por su faceta como escritor de cómics. Lo acompañan Ray Toro y Frank Iero en las guitarras, y su hermano Mikey Way en el bajo, conformando una alineación que marcó a toda una generación con himnos como "Welcome to the Black Parade" (2006), Helena y I'm Not Okay (2004).

La última visita de My Chemical Romance a México fue en 2022, durante el festival Corona Capital, donde ofrecieron su primer show en el país tras una ausencia de 15 años, desatando la euforia de miles de seguidores nostálgicos del delineador negro.

Los conciertos que tendrán lugar en 2026 son una oportunidad única para reencontrarse con una de las bandas más influyentes del rock alternativo y post-hardcore de la década de los 2000 y que este año celebra sus 25 años de trayectoria.

¿A qué hora son los conciertos de My Chemical Romance en México?

Los eventos están programados para iniciar en punto de las 21:00 horas; sin embargo, las puertas del Estadio GNP Seguros se abrirán mucho tiempo antes, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

