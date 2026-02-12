¿Aún no tienes regalo para tu pareja, amigo o proceso? Ticketmaster te tiene una salida: con un flechazo al bolsillo, la boletera ha puesto un 50% de descuento en una larga lista de 66 obras de teatro en la Ciudad de México (CDMX). Con este descuento podrás disfrutar de los mejores descuentos y del mejor teatro en el país.

A continuación te mostramos la lista completa de obras de teatro a las que aplica el flechazo por el 14 de febrero en la tienda digital de Ticketmaster. Para hacer válido el descuento, deberás ingresar a la taquilla digital y elegir tu asiento. Cerciórate de que venga la leyenda "Flechazo a tu Bolsillo" en el botón antes de elegirlo. Una vez inscrito, selecciona la cantidad de boletos que requieras y culmina el proceso de compra.

Estas son TODAS las obras de teatro que tienen un Flechazo a tu Bolsillo en Ticketmaster

Toc Toc en el Centro Cultural San Ángel

Los monólogos de la vagina en el Nuevo Teatro Libanés

La Nota en el Nuevo Teatro Libanés

Clue en el Teatro Centenario

Por la Punta de la Nariz en el Teatro Varsovia

Defendiendo al Cavernícola con Cesar Bono en el Nuevo Teatro Libanés

Todos los eventos se encuentran en teatros de la Ciudad de México y hay varias fechas para cada una de las seis obras de teatro de manera que sumadas dan los 66 eventos a mitad de precio.

Ten en cuenta que la promoción se mantendrá vigente hasta el 16 de febrero. El objetivo, como ha dicho la boletera, es "flechar tu bolsillo para que tú fleches a tu crush aprovechando esta increíble promoción".

