Miércoles, 22 de Abril 2026

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Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Ofertas de hoy 22 de abril

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 22 de abril. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 22 de abril. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta tercera semana de abril de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 22 de abril de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

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Estas son las ofertas de hoy 22 de abril por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Sandía Charleston $10.90 por kilo
  • Piña Miel $19.90 por kilo
  • Papaya maradol $24.90 por kilo
  • Mango ataulfo a $29.90 por kilo
  • Cebolla blanca $29.90 por kilo
  • Limón agrio con semilla a $29.90 por kilo
  • Toronja sangría $29.90 por kilo
  • Jícama $29.90 por kilo
  • Manzana Red Delicious $39.90 por kilo
  • Guayaba $39.90 por kilo
  • Mango paraíso $39.90 por kilo
  • Lechuga romana $19.90 por pieza
  • Berenjena $39.90 por kilo
  • Brócoli $39.90 por kilo
  • Ajo morado $45.90 por pieza
  • Pera de Anjou a $49.90 por kilo
  • Melón chino $29.90 por kilo
  • Papa blanca $49.90 por kilo
  • Fresa $59.90 por kilo
  • Cebolla cambray 7.90 la pieza
  • Zanahoria $21.90 por kilo
  • Ciruela nubiana $69.90 por kilo
  • Nopales $28.90 por kilo
  • Papa russet $29.90 por kilo
  • Plátano macho $39.90 por kilo
  • Cebolla morada $36.90 por kilo
  • Apio $32.90 por pieza
  • Aguacate hass a $59.90 por kilo
  • Naranja valencia a $19.90 pesos por kilo
  • Calabaza italiana $24.90 por kilo
  • Plátano tabasco a $16.90 por kilo
  • Mamey $29.90 pesos por kilo
  • Aguacate Hass a $49.90 por kilo

Carnes, pollos y pescados

  • Aguja de res para cocido a $154.70 por kilo
  • Milanesa bola de res a $262.70 pesos por kilo
  • Filete de salmón a $399 pesos por kilo
  • Camarón fresco con cabeza a $321 por kilo

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Importancia de las ofertas semanales para mitigar el impacto de la inflación en los hogares mexicanos

Ante el panorama de encarecimiento global y local, las iniciativas de descuentos semanales en frutas, verduras y carnes se han convertido en un respiro esencial para la economía de las familias mexicanas. Al aprovechar los precios reducidos en productos frescos, los consumidores pueden surtir su despensa de manera más eficiente, logrando esquivar los picos inflacionarios que afectan a los mercados tradicionales y asegurando el acceso a una alimentación balanceada sin comprometer su presupuesto mensual.

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