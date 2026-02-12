Hilary Duff en México: link para registrarte en la preventa de fans

Este jueves 12 de febrero se anunció el regreso de Hilary Duff a México, como parte de su tour “The Lucky Me”. La noticia oficial se dio a conocer por Ocesa.La cantante y actriz estadounidense se presentara en México el viernes 12 de febrero de 2027 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Las y los fans están ansiosos por saber todos los detalles sobre la venta de boletos. Otra buena noticia es que se acerca la fecha de preventa. Para ello las y los fans deberán registrarse a un enlace. Para obtener tu acceso a la Venta de Fans para el concierto de Hilary Duff deberás de registrarte aquí. Si te interesa registrarte con éxito, deberás apurarte, ya que el registro cierra el próximo lunes 16 de febrero a las 17:00 horas. Toma en cuenta que, para realizar el registro, debes de tener una cuenta de Ticketmaster. Para registrarte al link de la preventa de boletos del concierto de Hilary Duff, debes seguir los siguientes pasos: * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS