Hilary Duff en México: link para registrarte en la preventa de fans

La cantante y actriz estadounidense Hilary Duff llegará próximamente a México tras varios años de ausencia

Para registrarte al link de la preventa de boletos del concierto de Hilary Duff, debes seguir algunos pasos. ESPECIAL / TICKETMASTER

Este jueves 12 de febrero se anunció el regreso de Hilary Duff a México, como parte de su tour “The Lucky Me”. La noticia oficial se dio a conocer por Ocesa.

¿Cuándo viene Hilary Duff a México?

La cantante y actriz estadounidense se presentara en México el viernes 12 de febrero de 2027 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. 

Las y los fans están ansiosos por saber todos los detalles sobre la venta de boletos. Otra buena noticia es que se acerca la fecha de preventa. Para ello las y los fans deberán registrarse a un enlace. 

¿Dónde registrarse a la preventa de fans para el concierto de Hilary Duff en México?

Para obtener tu acceso a la Venta de Fans para el concierto de Hilary Duff deberás de registrarte aquí. 

Si te interesa registrarte con éxito, deberás apurarte, ya que el registro cierra el próximo lunes 16 de febrero a las 17:00 horas. Toma en cuenta que, para realizar el registro, debes de tener una cuenta de Ticketmaster. 

¿Cómo registrarse a la preventa para el concierto de Hilary Duff en México?

Para registrarte al link de la preventa de boletos del concierto de Hilary Duff, debes seguir los siguientes pasos: 

  • Inicia sesión en tu cuenta de Ticketmaster
  • Entra al sitio de lucky me tour
  • Seleccionar los conciertos a los que deseas acudir
  • Aceptar términos y condiciones
  • Envía el formulario al dar clic en ‘Sign up’
  • ¡Listo! Podrás ingresar a la sala de espera 15 minutos antes de que comience la preventa del artista. 
  • El acceso está asociado directamente a tu cuenta, por lo que no es necesario ingresar ningún código.
  • Entre el 17 y 18 de febrero de 2026 recibirás un correo recordatorio con un enlace de preventa.

