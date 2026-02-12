La cantante y creadora de contenido originaria de Chihuahua, Majo Rivas regresa a Guadalajara con su tour “Real” , quien aseguró “no se trata de un concierto, sino de un abrazo colectivo, es gritar lo que nos dolió y quedarnos con lo que sí fue real”.

“No sé ni cómo escribir esto sin llorar un poquito, estas canciones me acompañaron cuando me sentía perdida y ahora van a cantarse con ustedes, en vivo, cerquita, sin filtros”, escribió la cantante a través de su cuenta de Instagram.

Fecha y lugar del concierto de Majo Rivas en Guadalajara

La cita es el próximo viernes 20 de marzo de este 2026 a las 8:00 pm , en el Anexo Independencia, con ubicación en: Epigmenio González 54, Mexicaltzingo, 44180 en Guadalajara.

Precio de los boletos para ver a Majo Rivas

Los boletos pueden comprarse a través de la boletera TRUETICKET.MX o también puedes hacer clic en el siguiente enlace para adquirirlos directamente: https://www.trueticket.mx/majo_rivas/producto/majo-rivas-en-guadalajara/

El boleto general tiene un costo de 400 pesos más cargos por servicio.

Mientras que el meet and greet cuesta 800 pesos más cargos por servicios, este incluye la entrada al evento, el disco físico y conocer en persona a Majo Rivas.

“Si alguna vez lloraste con mis canciones en tu cuarto ven las lloramos juntas las amo, gracias por estar, “ compartió la cantante en el post donde anunció su tour.

Cabe destacar que esta es la segunda vez que Majo se presenta en Guadalajara, la primera justamente fue en el mes de marzo de 2025, donde la también creadora de contenido celebró su primer sold out.

