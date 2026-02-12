Harry Styles trae su listening party a CDMX: Conoce la fecha y cómo registrarse

El cantante británico Harry Styles anunció una experiencia inmersiva para sus fanáticos con el objetivo de celebrar la llegada de su nuevo álbum de estudio, Kiss All The Time. Disco, Occasionally. De acuerdo con la publicación del artista, el evento llegará a 40 ciudades en todo el mundo, incluida la Ciudad de México, lo que alegró a miles de seguidores, ya que es la oportunidad perfecta para asistir sin tener que salir del país.

Según la página oficial del intérprete, la serie de eventos arrancará el 18 de febrero con el propósito de crear espacios de entretenimiento en los que sus fanáticos puedan escuchar su música. Así que, si te gustaría ser parte, a continuación te compartimos todos los detalles para que no te pierdas esta noche mágica.

¿En qué consiste la experiencia de Harry Styles?

"Queremos bailar con todos nuestros amigos", fue el mensaje con el que Harry Styles, a través de su Instagram, anunció la llegada de su próxima listening party, una reunión exclusiva donde sus fanáticos podrán escuchar antes que nadie su nuevo álbum. La iniciativa busca que los fans disfruten del disco en comunidad, semanas antes del lanzamiento oficial, que será el 6 de marzo de 2026.

Entre las ciudades confirmadas se encuentran:

Europa: Ámsterdam, Atenas, Berlín, Bruselas, Budapest, Copenhague, Dublín, Helsinki, Lisboa, Londres, Madrid, Milán, Oslo, París, Praga, Estocolmo, Viena, Varsovia, Zúrich.

Bangkok, Hong Kong, Manila, Mumbai, Seúl, Singapur, Taipéi, Tokio. América del Norte: Los Ángeles, Madison, Ciudad de México, Montreal, Toronto.

Los Ángeles, Madison, Ciudad de México, Montreal, Toronto. América del Sur: Bogotá, Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro, San José, Santiago.

Bogotá, Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro, San José, Santiago. Oceanía: Auckland, Sídney.

Para conocer más sobre las ciudades participantes y registrarte, entra a la página oficial del artista en el siguiente enlace: https://www.webelongtogether.co/listeningparties/.

¿Cómo registrarse para asistir al listening party?

La dinámica consiste en completar una frase de una canción de Harry Styles y proporcionar datos como nombre, ciudad de residencia, correo electrónico y número de teléfono.

Los asistentes serán seleccionados mediante esta dinámica, y las confirmaciones, junto con el resto de la información, se enviarán el 16 de febrero, por lo que se recomienda revisar el correo o número registrado.

El álbum Kiss All The Time contará con doce canciones, aunque la preventa ya está abierta en la página de Sony Music y en tiendas de música alrededor del mundo.

INSTAGRAM/@harrystyles

Hace un mes, Styles compartió la portada del álbum, en la que aparece en una esquina, con gafas de sol, sobre un paisaje oscuro y sosteniendo una bola de discoteca en el aire.

Los rumores sobre el regreso de Styles se intensificaron tras aparecer en varias ciudades pósters con la frase "We Belong Together" (Somos el uno para el otro), que cerraba un video publicado en YouTube el 27 de diciembre titulado Forever, forever, sobre su último concierto en Italia.

Tras el anuncio, Harry Styles también actualizó su foto de perfil en Instagram, con gafas de sol naranjas, un jersey amarillo sobre una camisa de lunares y corbata roja.

Su carrera en solitario comenzó después de dejar One Direction en 2016, con el álbum homónimo Harry Styles, seguido de Fine Line (2019) y Harry's House (2022).

