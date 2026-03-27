HBO Max: Tres estrenos recientes para mirar este fin de semana

Ha llegado de forma oficial el primer periodo de descanso del 2026; las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Y, si entre tus planes no está ir a la playa, sino quedarte en casita a hacer maratón de series y películas pues, apunta bien, que estos son los estrenos más recientes para mirar este fin de semana en la plataforma de HBO Max (Home Box Office).

Desde producciones originales de gran calidad como “Los Soprano”, “Succession”, “The Last of Us” y “Chernobyl” hasta clásicos de los 90 y los 2000, no pierdas la buena costumbre de descansar en tu cama o sillón mientras ves alguna de las siguientes propuestas del gigante morado.

Además, si es que HBO no está en tu catálogo de plataformas, te recordamos que en México la suscripción a la compañía de Warner Bros puede realizarse en cualquiera de los siguientes planes:

Plan Básico (con anuncios): su precio es de 99 pesos al mes, o mil 188 pesos al año

Plan Estándar: su precio es de 149 pesos al mes, o mil 788 pesos al año

Plan Platino: su precio es de 199 pesos al mes, o dos 388 pesos al año

Tres estrenos recientes para mirar este fin de semana en HBO Max

1. “Los violentos años veinte” o “The Roaring Twenties”

Fecha de estreno: 25 de marzo

Este clásico de 1939 narra la historia de tres veteranos de la Primera Guerra Mundial, quienes intentan ganarse la vida en el Estados Unidos de la Ley Seca (haya por los años 30). El filme está basado en el relato corto “The World Moves On” del columnista Mark Hellinger.

2. "Los asesinos de Colosio”

Fecha de estreno: 26 de marzo

Disponible en HBO Max, la producción de tres episodios se construye a partir de nuevos materiales que buscan revisar las versiones que, durante décadas, han sostenido la llamada verdad oficial.

Uno de los ejes centrales es la figura de Mario Aburto, señalado como el autor del crimen. La serie incorpora testimonios directos de su familia, incluido su hermano, José Luis Aburto Martínez, así como grabaciones de llamadas realizadas desde prisión y material que no había sido difundido previamente.

3. “Anaconda”

Fecha de estreno: 27 de marzo

Estrenado en cines en 2025, la “Anaconda” de Tom Gormican, rinde homenaje al clásico de culto de 1997, estelarizado Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz y Owen Wilson.

El filme narra la historia de dos amigos atrapados en plena crisis de la mediana edad, interpretados por Jack Black y Paul Rudd, quienes revivirán su juventud recreando su película favorita, la ya mencionada “Anaconda".

Con información de SUN

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AO

