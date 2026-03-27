Britney Spears regresó a las redes sociales con un mensaje de agradecimiento y en el que informa brevemente cómo se la ha pasado estos días y cómo se siente actualmente, esto luego de que hace unas semanas fuera detenida bajo sospecha de manejar alcoholizada.

¿Cómo fue la reaparición de Britney Spears en Instagram?

En el video que Britney Spears subió a su cuenta de Instagram, la cantante aparece al lado de su hijo Jayden frente a un gran espejo; llamó la atención el hecho de que Jayden, de 19 años, ya está bastante crecido además del outfit de la celebridad: un short blanco, un top de crochet y unos collares.

El baile de Britney Spears y Jayden que estuvo disponible en las historias de Instagram de la famosa no tardó en convertirse en todo un acontecimiento viral, sobre todo porque la cantante fue arrestada en medio de un episodio que llamó la atención general en redes sociales: ¿de qué se trató y por qué detuvieron a Britney Spears?

Así reapareció Britney Spears al lado de su hijo Jayden. INSTAGRAM/britneyspears

¿Por qué fue detenida Britney Spears?

La llamada "princesa del pop" fue detenida a inicios de marzo por la policía en California bajo sospecha de manejar intoxicada, por lo que fue arrestada en el condado de Ventura, en el que reside.

La intérprete de "Oops!... I Did It Again", de 44 años fue liberada horas después y tendrá que comparecer ante la justicia el 4 de mayo para responder por el caso.

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En ese incidente, por lo que se volvió tendencia en Internet, Spears estaba sola y cerca de su casa en el vecindario de Thousand Oaks, a unos 65 kilómetros de Los Ángeles, cuando fue detenida, detalló el portal TMZ citando fuentes policiales.

El portal especializado agregó que la policía de carreteras trasladó a la cantante a un hospital para determinar el nivel de alcohol en la sangre.

La cuenta de Instagram de la cantante, en la cual publica regularmente videos bailando y con los que ha dado de qué hablar por su estado emocional, fue desactivada.

JM

